Начало недели для рублевых активов обещает быть позитивным - Уралсиб

В пятницу активность участников рынка заметно возросла на коротком участке кривой ОФЗ, основные сделки прошли с бумагами сроком до трех лет включительно, напоминает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина. Правда, котировки изменились мало, но в целом оборот составил порядка 30 млрд руб. Рубль за основную торговую сессию немного укрепился, прибавив 0,2%, что было сопоставимо с динамикой большинства валют ЕМ. Прошлую неделю рынок ОФЗ завершил практически без изменений, лишь доходности пяти- и семилетних ОФЗ за период опустились примерно на 5 б.п. Однако начало недели, по мнению эксперта, обещает быть благоприятным для российского рынка, учитывая повышение аппетита к риску у глобальных инвесторов. Поводов для этого несколько: это и некоторый прогресс в отношениях США и Китая по итогам саммита G-20, и предварительная договоренность между ОПЕК и Россией по поводу квот. На данный момент индикативные точки на кривой следующие: доходность однолетних ОФЗ составляет 7% годовых, пятилетних – 7,35%, десятилетних – 7,45%, а пятнадцатилетних – 7,55%.

"В пятницу поздно вечером Минфин представил график аукционов на 3 кв. 2019 г.: объем предложения бумаг будет снижен до 300 млрд руб., что является минимальным значением с 2016 г., - указывает Ольга Стерина. - Впрочем, заметное сокращение первичного предложения было ожидаемо, поскольку, как мы уже отмечали, до конца года финансовому ведомству остается занять около 730 млрд руб. В 3 кв. Минфин проведет 13 аукционов. Это означает, что для выполнения плана необходимо занимать примерно по 23 млрд руб. Как и прежде, основной акцент в предложении будет сделан на бумаги со сроком обращения 5–10 лет, их планируется предложить на 155 млрд руб., или 51,6% от квартального плана. Длинных выпусков финансовое ведомство планирует продать на 100 млрд руб., а коротких – на 45 млрд руб. Учитывая небольшой объем первичного предложения, полный возврат к лимитным аукционам выглядит наиболее вероятным сценарием. Также напомним, что с 3 кв. Минфин планировал начать предлагать новый флоатер. В таком случае объем предложения бумаг с постоянным купоном будет еще меньше, чем 300 млрд руб. Сокращение первичного предложения, безусловно, будет поддерживать спрос на ОФЗ, который остается высоким как со стороны локальных участников, так и нерезидентов".