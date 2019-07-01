Сформированы условия для достижения 2800 пунктов по индексу Мосбиржи - БКС

"Как мы и предполагали, итоги G20 позволили несколько снизить уровень геополитических и торговых рисков в мире. Главы США и КНР договорились о продолжении работы в направлении торгового соглашения, введения новых пошлин со стороны Вашингтона не будет. Саммит лидеров США и РФ также продемонстрировал обоюдный интерес в развитии диалога. Кроме того, новость о продлении срока действия сделки между крупнейшими экспортерами по сокращению добычи нефти может в ближайшие дни сместить ценовую конъюнктуру Brent ближе к $70. Нефть, устремившаяся к $67 за баррель, и общерыночный risk on вывели индекс Мосбиржи в зону новых исторических максимумов. Основные покупки сосредоточены в нефтегазовом секторе, более 1% прибавляет любимая бумага нерезидентов - Сбербанк. В свою очередь в результате закономерной коррекции в золоте умеренно теряют бумаги Полюса и Полиметалла. По нашему мнению, рынок получил позитивный импульс достаточной силы для покорения рубежа в 2800 пунктов. Вместе с тем, уйти значительно выше него на предстоящей неделе вряд ли получится, поскольку в ближайшие дни предстоит целый ряд дивидендных отсечек. Кроме того, на активности торгов все заметнее сказывается сезонный фактор", - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.