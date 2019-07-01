На рынках сохраняется настороженное настроение - FxPro

Аналитики FxPro отмечают, что на рынках сохраняется настороженное настроение: инвесторы не уверены, что субботний диалог на полях G20 сможет стабилизировать ситуацию и снять нарастающую напряженность вокруг вопроса торговых войн. А вот неопределенность со стороны ФРС, в данном случае, становится куда более сильным фактором, который будет оказывать влияние на курс американской валюты всю следующую неделю, одновременно снижая аппетит к корпоративным расходам.

Так, доллар просел в пятницу после того, как майский Базовый индекс цен расходов на личное потребление вырос на 0,2%. Это подтвердило ожидания рынка и стало весомым доводом за то, что ФедРезерв все-таки организует снижение ставки в июле с 2,5% до 2,25%. На фоне негативных новостей из США, евро показал внушительный рост в EUR/USD, закрыв июнь самым сильным повышением за последние 17 месяцев.

"На данный момент, EUR/USD умеренно снижается, торгуясь вокруг 1.1317. В течение ближайших 5-ти дней - после того, как позитивные новости G20 будут отработаны - мы, скорее всего, вновь увидим восходящий тренд по EUR/USD. Ему под силу довести курс до сопротивления конца июня на 1,1400, пробить его и устремиться к 1.1464, и даже 1.1527. Стоит также иметь в виду итоги общения президента РФ с наследным принцем Саудовской Аравии по нефтяному вопросу. Напомним, была достигнута предварительная договоренность о продлении сделки ОПЕК+, что позитивно сказалось на котировках Brent в понедельник: курс открылся гэпом вверх, от $65,67 за баррель. Отметим, что сегодня начинается двухдневная встреча ОПЕК+, которая расставит все точки над i и покажет, какое окончательное решение примут стороны и какие документы будут подписаны. В свете этого, волатильность на рынке эренгоресурсов в начале недели будет повышенной", - прогнозируют эксперты FxPro.