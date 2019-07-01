Итоги саммита G20 приободрили мировые площадки - Росбанк

"Итоги саммита G20 приободрили мировые площадки благодаря наметившемся соглашениям между США и Китаем, а также между странами-участницами ОПЕК+. Во-первых, президенты США и Китая провели плодотворную встречу, исходом которой стали заявления американского лидера о возможной отсрочке введения тарифов на импорт в объеме $300 млрд и снижении барьеров для компании Huawei на американском рынке телекоммуникационного оборудования. О конкретных условиях и сроках стороны не сообщили, но факт договоренностей уже нашел отражение в укреплении китайского юаня (USD/CNY 6.84, -0.5%). Во-вторых, две ключевые страны-участницы ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия достигли договоренности относительно предстоящего пересмотра квот на добычу и экспорт сырья. Действующее соглашение об ограничении, вероятно, будет сохранено до конца 2019 года по итогам предстоящей встречи ОПЕК+ 1-2 июля. Иранский вопрос остался за кадром, однако не исключаем, что площадка G20 привела к взаимопроникаю по вопросам урегулирования ближневосточного конфликта и деэскалации конфликта между США и Ираном. Баррель Brent на этом фоне укрепил позиции в интервале $66-67/ барр.", - отмечают аналитики Росбанка.