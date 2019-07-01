В течение текущей недели рассчитываем на движение нефтяных цен к верхней границе диапазона 65-68 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Переговоры Китая и США в ходе G-20 особого сюрприза не принесли, достигнута договорённость, что США воздержатся от дополнительного роста тарифов, а Китай увеличит закупки агропродукции из Америки. То есть, «торговая война» не завершена, но поставлена на паузу, без эскалации (по крайней мере, пока), что тоже неплохо. Также в ходе G-20 Саудовская Аравия и Россия достигли договоренности о необходимости продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи еще на 6-9 мес. теми же объемами. Окончательное решение будет принято на саммите 2 июля. Все это оказывает нефти поддержку. Мы рассчитываем на движение к верхней границе ожидаемого нами диапазона 65-68 долл./барр. на эту неделю", - комментирует ситуацию на рынке нефти аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

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