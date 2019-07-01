Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник продолжат умеренный рост

Москва. 1 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут продолжить умеренный рост на фоне улучшения общемировой фондовой и сырьевой конъюнктуры на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии, полагают аналитики.

В США индексы в минувшую пятницу выросли на акциях банков после успешного прохождения фининститутами стресс-тестов.

Лидеры США и Китая встретились в субботу, 29 июня, в рамках саммита G20 в Осаке, сумев договориться о перемирии в торговом споре.

Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон и Пекин возобновят двусторонние переговоры, при этом Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай, тем временем, начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров, пишет MarketWatch.

В понедельник растет фондовая Азия (японский Nikkei 225 прибавил 2,1%, китайский Shanghai Composite растет также на 2,1%), уверенно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,2%) благодаря перемирию в торговом споре США и Китая.

Президент США Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

Биржи Гонконга закрыты в понедельник в связи с праздником (День образования специального административного района).

Статданные по экономике КНР показывают, что Китаю необходимо заключить торговое соглашение со Штатами, отмечают эксперты.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне 2019 года остался на уровне предыдущего месяца 49,4 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, и индекс находится ниже этого уровня два месяца подряд.

Производственный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в июне опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за 4 месяца - он составил 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в мае.

Нефть утром в понедельник также дорожает на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:31 МСК составила $66,48 за баррель (+2,7% и -1,4% в пятницу), августовская цена WTI - $60,02 за баррель (+2,7% и -1,6% в пятницу).

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что США и Китай смогли договориться о перемирии в торговом споре, что повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в минувшую субботу.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает более целесообразным продлевать на 9 месяцев.

"Чем длиннее горизонт действия соглашения об ограничении добычи, тем более определенной является рыночная ситуация", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что можно было бы оценивать ситуацию и после 2019 года.

"Я думаю, большинство прогнозов, которые мы видим сейчас, и весь основной анализ, постепенно смещаются к 2020 году", - цитирует Баркиндо агентство Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла еще в 1,2 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 22,242 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,463 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный восстановительный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 июня вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,66 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 612,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-04" (+0,54%), "РЖД-001P-12R" (+0,5%) и "Сбербанк-001-03R" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-04" (-0,6%), "ВЭБ.РФ-21" (-0,5%) и "ВБРР-001Р-01" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска N4 облигаций серии 001Р-03Р объемом 1 млрд рублей. Цена размещения допвыпуска N4 составила 102% от номинала. Дата погашения - 13 июня 2022 года. Газпромбанк 13 декабря 2018 года завершил размещение основного выпуска облигаций серии 001Р-03Р объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых. Ставка 2-7-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. С января по май текущего года банк провел доразмещение выпуска на общую сумму 3,11 млрд рублей.

"Азбука вкуса" завершила размещение облигаций серии БО-П01 объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 21 июня. Во время премаркетинга эмитент называл объем "не более" 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,5% годовых. Формально эмитентом является ООО "Городской супермаркет" - операционная компания торговой сети "Азбука вкуса". Облигации размещаются в рамках программы серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Транснефть" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-12 со сроком обращения 3 года объемом 15 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Техническое размещение запланировано на 9 июля. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") 5 июля с 11:00 до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 01 объемом до 5 млрд рублей. Техническое размещение запланировано на 9 июля. Ориентир ставки 1-го купона составляет 11,0-11,5% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет в диапазоне 11,46-12,01% годовых. Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, и 18-го купонов. Купоны квартальные. Это станет первым более чем за 10 лет выходом эмитента из Белоруссии на корпоративный рынок облигаций России.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 21-30-го купонов облигаций 19-й серии в размере 7,85% годовых и ставку 15-го купона бондов 32-й серии на уровне 7,2% годовых. РЖД разместили облигации 19-й серии на 10 млрд рублей в июле 2009 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Ставка текущего купона - 7,25% годовых. По выпуску 17 июля предстоит оферта. Облигации 32-й серии объемом 10 млрд рублей размещены в июле 2012 года. Ставка 1-го купона определена по итогам book building в размере 8,95% годовых. Ставки 3-20-го купонов зависят от индекса потребительских цен. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск размещен на 20 лет, по бумагам предусмотрена 10-летняя оферта, а также выплата 40 полугодовых купонов.

ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 10-11-го купонов биржевых облигаций серии БО-38 в размере 10% годовых. "ТрансФин-М" 20 января 2015 года разместил облигации номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 56% выпуска на сумму 1,4 млрд рублей. Ставка текущего купона - 10,5% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску 16 июля предстоит оферта. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев.

АО "Лидер-инвест" приобрело в рамках оферты 14 тыс. 852 облигации серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,5% выпуска. Выпуск облигаций БО-П01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в декабре 2016 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 13,5% годовых. Ставка текущего купона - 9% годовых. "Московская биржа" в декабре 2016 года зарегистрировала программу облигаций АО "Лидер-инвест" серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы можно размещать выпуски облигаций сроком обращения до 10 лет.

ООО "Балтийский лизинг" приняло решение 28 июня досрочно погасить облигации 1-й серии, выкупленные ранее по оферте в количестве 1 млн штук. Компания 26 июня выкупила по оферте 1 млн облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Эмитент разместил выпуск 1-й серии объемом 1 млрд рублей в июне 2014 года. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения, в связи с чем номинал одной облигации на данный момент составляет 700 рублей. Ставка текущего купона до погашения составляет 0,01% годовых. Дата погашения выпуска - 19 июня 2020 года.