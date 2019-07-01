Рубль растет к доллару и евро на старте первых торгов месяца благодаря спросу на риск и дорожающей нефти

Москва. 1 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рисковые активы на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем, а также скачку цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,91-62,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,96 руб./$1 (-28,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 71,31 руб./EUR1 (-53,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 39,75копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,71 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,06 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 51,04 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дорожает к доллару и евро на страте торгов благодаря увеличению спроса на рисковые активы на фоне перемирия в торговом споре, заключенном лидерами США и Китая. Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились. Кроме того, Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co, в то время как Китай начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров.

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах в понедельник на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля.

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре на встрече в Осаке в минувшую субботу - это повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК составляет $66,51 за баррель, что на 2,73% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 2,67% - до $60,03 за баррель. В пятницу Brent подешевела на 1,42%, WTI - на 1,62%.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в минувшую субботу. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает более целесообразным продлевать на 9 месяцев.