Рубль может взять реванш на фоне позитивной риторики с G20 - БКС

"Доллар в пятницу демонстрировал умеренное снижение, отражая опасения инвесторов, что встреча G20 не позволит достигнуть значительных успехов. Валюты EM при этом торговались разнонаправлено. В итоге результат превзошел ожидания, в частности, переговоры США и КНР, а также США и России прошли в позитивном ключе. Кроме того, Путин достиг договоренностей по продлению сделки ОПЕК+ с лидером Саудовской Аравии. Опасения относительно роста мировой экономики уменьшились благодаря тому, что Трамп согласился не вводить дополнительные пошлины на товары из Китая и продолжить переговоры. В итоге сегодня утром мы наблюдаем рост китайского юаня, а вслед за ним, ряда развивающихся валют. Рубль в пятницу продолжил снижаться, выглядел более слабо, чем группа EM в целом на фоне завершения налогового периода. Однако уже сегодня рубль может взять реванш. Кроме общего роста аппетита к риску, российскую валюту поддержит выросшая, благодаря надеждам на продление соглашения ОПЕК+, нефть. Пара USD/RUB пробила среднесрочный нисходящий канал, увеличив вероятность коррекции в район 63,7, где расположено сильное сопротивление. Однако позитивный характер переговоров в рамках G20 может этому помешать". - прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.