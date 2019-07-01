На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон вблизи 62,50-63,50 руб./долл. - Промсвязьбанк

"На текущий момент, согласно нашей модели, курс рубля близок к равновесному, исходя из текущей динамики нефтяных котировок и ключевых макропоказателей. - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - По итогам первого полугодия российская валюта в лидерах на валютном рынке, прибавляя около 10,5%. Такой результат получен за счет ряда факторов: общей дешевизны рубля в конце прошлого года, улучшению настроений на глобальных рынках, сезонно сильному счету текущих операций, увеличению лимитов (в моменте даже отказов от них) на аукционах по размещению ОФЗ. К концу полугодия сезонность текущего счета начинает играть уже против рубля (объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила могут перекрывать приток валюты по текущему счету), Минфин на последних аукционах по размещению ОФЗ устанавливает сравнительно небольшие лимиты, какой-либо масштабной недооценки рубля по фундаментальным моделям не наблюдается. На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон вблизи 62,50-63,50 руб./долл. Позитив от саммита G20 может помочь рублю вернуться ниже отметки в 63 руб/долл, но, на наш взгляд, потенциал дальнейшего роста с текущих уровней уже выглядит ограниченным".

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК