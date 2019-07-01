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01 июля 2019 года 10:00

Фондовые рынки растут благодаря торговому перемирию США и Китая

Dow Jones в июне показал наилучший подъем c 1938 года, S&P 500 - c 1955 года. Фондовые рынки АТР растут благодаря торговому перемирию США и Китая. Цены на нефть прибавляют более 2% в ожидании продления сделки ОПЕК+, Brent на уровне $66,33 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу ростом вслед за подъемом котировок акций банков после успешного прохождения фининиститутами стресс-тестов.

Подъем рынка, однако, был сдержанным, - трейдеры ждали встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Лидеры США и Китая встретились в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, сумев договориться о перемирии в торговом споре.

Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон и Пекин возобновят двусторонние переговоры, при этом Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Кроме того, Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай, тем временем, начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров, пишет MarketWatch.

В июне Dow Jones вырос на 7,2%, что является наилучшей динамикой для этого месяца с 1938 года, S&P 500 показал максимальный рост с 1955 года (+6,9%), июньский подъем Nasdaq (+7,4%) стал максимальным с 2000 года.

По итогам первого полугодия 2019 года индексы выросли соответственно на 14%, 17,4% и 21%.

Согласно статданным по экономике США, опубликованным в пятницу, доходы американцев в мае 2019 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,4%. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,3%, второго - на 0,5%.

Динамика важного показателя инфляции - индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, не изменилась по сравнению с апрелем: индекс вырос в мае на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении.

Тем временем, согласно окончательным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в июне 2019 года опустился до 98,2 пункта с майских 100 пунктов. Предварительное значение индекса потребительского доверия в июне равнялось 97,9 пункта. Эксперты в среднем ожидали его пересмотра до 98 пунктов.

Показатель потребительских ожиданий на ближайшие полгода снизился до 89,3 пункта (предварительное значение 88,6 пункта) с 93,5 пункта, что связано с опасениями в отношении перспектив экономики в условиях продолжающихся торговых споров США с их партнерами.

Котировки акций JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Citigroup и Wells Fargo выросли соответственно на 2,7%, 2,2%, 2,8% и 2,2%. Накануне Федрезерв утвердил планы выплаты дивидендов и выкупа акций всех 18 банков, участвовавших во втором раунде стресс-тестов.

Акции Apple потеряли в цене 0,9% по итогам торгов в пятницу. Ранее стало известно, что главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию в этом году и создаст собственную независимую дизайнерскую фирму.

Бумаги крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования UnitedHealth, объявившей в пятницу о кадровых перестановках, включая назначение нового CEO, подешевели на 1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 73,38 пункта (0,28%) и составил 26599,96 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился к этому времени на 16,84 пункта (0,58%) - до 2941,76 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 38,49 пункта (0,48%) и составил 8006,24 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют уверенный подъем на торгах в понедельник благодаря перемирию в торговом споре, заключенному лидерами США и Китая.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Кроме того, Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай, тем временем, начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 2,1%, китайский Shanghai Composite - около 2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI колеблется между ростом и снижением.

Биржи Гонконга закрыты в понедельник в связи с праздником (День образования специального административного района).

"Рынки, которые провели последние два месяца в мучительном ожидании новых сигналов о ходе торговых переговоров, очень позитивно реагируют" на итоги встречи лидеров США и Китая в рамках G20, заявил управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес.

"Главный вопрос теперь в том, будет ли прекращение военных действий окончательным или история повторится", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные по экономике КНР показывают, что Китаю необходимо заключить торговое соглашение со Штатами, отмечают аналитики.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне 2019 года остался на уровне предыдущего месяца 49,4 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе, и индекс находится ниже этого уровня два месяца подряд.

Производственный PMI, рассчитываемый Caixin и Markit, в июне опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за 4 месяца - он составил 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в мае.

В Японии дорожают акции производителей электроники и фармкомпаний: стоимость бумаг Sony увеличилась на 2,2%, Fanuc - на 3,1%, Takeda Pharmaceutical - на 1%.

Тем временем, бумаги южнокорейских производителей электроники дешевеют: стоимость акций Samsung опустилась на 0,9%, LG Electronics - на 3,3%.

Цены на нефть прибавляют более 2% на торгах в понедельник на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля.

Поддержку рынку также оказывает тот факт, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогли договориться о перемирии в торговом споре на встрече в Осаке в минувшую субботу - это повысило оптимизм в отношении спроса на нефть.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $66,33 за баррель, что на $1,59 (2,46%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов составила $64,74 за баррель, опустившись на $0,93 (1,42%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,43 (2,45%) - до $59,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,96 (1,62%), до $58,47 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить соглашение ОПЕК+ об ограничении нефтедобычи на тот же объем и на срок 6-9 месяцев, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам G20 в минувшую субботу.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что считает более целесообразным продлевать на 9 месяцев.

"Чем длиннее горизонт действия соглашения об ограничении добычи, тем более определенной является рыночная ситуация", - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, добавив, что можно было бы оценивать ситуацию и после 2019 года.

"Я думаю, большинство прогнозов, которые мы видим сейчас, и весь основной анализ, постепенно смещаются к 2020 году", - цитирует Баркиндо агентство Bloomberg.

Тем временем, лидеры США и Китая, встретившиеся в рамках саммита G20 в Осаке, договорились о возобновлении двусторонних переговоров. Согласно достигнутым договоренностям, Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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