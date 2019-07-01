Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июне остался ниже критической отметки - IHS Markit

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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2019 года упал до 48,6 пункта с 49,8 пункта в мае, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Как отмечается в исследовании, июньское значение индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ стало минимальным с июля 2018 года. Основной причиной снижения индекса стало первое с августа 2018 года сокращение новых заказов. "Падение было незначительным, но ознаменовало заметный поворот от недавнего мартовского максимума", - говорится в аналитическом материале. Производители сообщали, что снижение покупательской способности клиентов и ослабление внешнего спроса привело к падению объемов новых заказов. Одновременно новые экспортные заказы снизились второй месяц подряд.

Объемы производства также упали в июне после восьмимесячного роста, при этом спад был максимальным с апреля 2016 года.

Производственные затраты в первый месяц лета вновь увеличились. Производители сообщали, что более высокая стоимость сырья и цены поставщиков привели к увеличению издержек. Тем не менее, уровень инфляции был минимальным с июля 2017 года. Компании частично возмещали возросшие расходы за счет клиентов, но темпы роста отпускных цен были лишь незначительными, при этом некоторые компании устраивали рекламные акции и предоставляли скидки.

Давление на производственные мощности в июне продолжало ослабевать, поскольку объемы незавершенных заказов вновь сократились, причем максимальными с марта темпами. В результате более низкие производственные потребности существенно повлияли на дальнейшее сокращение занятости.

На фоне сокращения новых заказов в июне произошло существенное падение закупочной активности, и темпы сокращения были максимальными за последние более чем четыре года. Остатки сырья и материалов также продолжали снижаться.

Между тем деловые ожидания относительно роста объемов производства в ближайшие 12 месяцев остались выше исторического тренда, но опустились почти до годового минимума. Производственные компании объясняли, что падение степени оптимизма было связано с ослаблением спроса и снижением покупательской способности клиентов.