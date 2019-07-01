Нефть вполне может добраться до 70 долларов за баррель - Алор Брокер

"Сегодня начинается еще одно важное событие - саммит ОПЕК+, на котором страны должны принять решение о пролонгации договора о сокращении добычи. В минувшие выходные президент Путин сказал, что Россия и Саудовская Аравия договорились не увеличивать добычу и будут призывать к этому остальных участников картеля. Исходя из этого можно сделать вывод, что особой интриги на встрече не будет, и мораторий будет продлен. Остается лишь понять, на 6 или 9 месяцев. На таком фоне мы считаем, что нефть вполне может добраться до 70 долларов за баррель, а сильным сопротивлением является отметка чуть выше 72 долларов", - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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