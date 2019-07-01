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01 июля 2019 года 09:45

Утренние прогнозы: рынок акций в понедельник готов расти

Ситуация на внешний площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на взгляд аналитиков, умеренно позитивная. Эксперты ждут роста акций.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций завершил пятничные торги умеренным снижением на 0,5% по индексу Мосбиржи. Позитивные итоги саммита G20, на наш взгляд, могут способствовать новым попыткам индекса протестировать зону в 2780-2800 пунктов. Дивидендный сезон на российском рынке продолжается. На этой неделе состоятся отсечки в акциях Мосэнерго (понедельник; здесь и далее указана дата, когда акции торгуются уже без дивидендов), Ростелекома (среда), Аэрофлота, Татнефти (для обеих компаний в четверг), Энел Россия, Россети (для обеих компаний в пятницу). Влияние дивидендных отсечек на индекс Мосбиржи на этой неделе будет сравнительно невысоко и, по нашей оценке, составит около 7 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2775-2780 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п. Впервые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть свою пятничную просадку под влиянием явно улучшившегося состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен восстановиться к недавнему историческому максимуму, в район 2790 п. Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход большого количества статистики. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация блока макроэкономических показателей в США в 17.:00 МСК. Он будет включать в себя майские данные по изменению объема расходов нас строительство и июньское значение индекса деловой активности в производственном секторе".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Ждем открытия российского рынка акций с гэпом в районе 1,5%. В дальнейшем рост вполне может продолжиться на фоне подъема европейских площадок и после открытия американского рынка акций. Некоторая опасность заключается в том, что американские индексы близки к историческим максимумам, а свежих денег на рынке США практически нет. Поэтому коррекция "по факту" в ближайшие дни очень вероятна. В связи с этим, увлекаться покупками не стоит. Лучше рынка сегодня у нас должен быть Сбербанк, который традиционно первым и наиболее сильно отыгрывает позитивные новости. Из "нефтянки", а она обязательно должна отыграть взлет цен на сырье, ставку делаем на "Лукойл", "Газпромнефть" и "Газпром"".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешний площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы, получив сигналы о перемирии в торговом споре между США и Китаем, демонстрируют попытки роста. Цены на энергоносители, превосходя итоговые решения о продлении сделки ОПЕК+, так же торгуются ростом. Среди внутренних драйверов стоит отметить пик дивидендных отсечек приходящийся на ближайшие несколько недель. В целом мы ожидаем очередных попыток роста отечественных фондовых индексов, ближайшими целями роста по-прежнему выступают уровни 2800 пунктов по МосБирже и 1400 пунктов по РТС".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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