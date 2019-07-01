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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0.3-0.5%, в районе 2775-2780 п. - ИК "Алго Капитал"
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01 июля 2019 года 09:42
Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0.3-0.5%, в районе 2775-2780 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2775-2780 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п. Впервые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть свою пятничную просадку под влиянием явно улучшившегося состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен восстановиться к недавнему историческому максимуму, в район 2790 п. Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход большого количества статистики. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация блока макроэкономических показателей в США в 17.:00 МСК. Он будет включать в себя майские данные по изменению объема расходов нас строительство и июньское значение индекса деловой активности в производственном секторе", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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01 июля 2019 года 13:20
В условиях более низкого объема заимствований со стороны Минфина динамику рубля будет определять внешняя конъюнктура на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
"Российская валюта уверенно начинает новую неделю на благоприятном внешнем фоне после встречи лидеров США и КНР на полях саммита Большой двадцатки. Отсутствие эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, как мы отмечали ранее, является одним из ключевых условий для... читать дальше
.01 июля 2019 года 12:59
В пятницу активность участников рынка заметно возросла на коротком участке кривой ОФЗ, основные сделки прошли с бумагами сроком до трех лет включительно, напоминает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина. Правда, котировки изменились мало, но в целом оборот составил порядка 30 млрд руб. Рубль... читать дальше
.01 июля 2019 года 12:40
"На текущий момент азиатские индексы акций растут в среднем на 2%, отыгрывая итоги саммита G20, который завершился в Осаке в минувшие выходные. Решение Дональда Трампа пойти на смягчение станционного режима против китайской компании Huawei было воспринято инвесторами позитивно. В целом итоги... читать дальше
.01 июля 2019 года 12:21
Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз роста мировой экономики, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в минувшие выходные договорились возобновить торговые переговоры. Как сообщается в обзоре инвестбанка, торгового перемирия недостаточно, чтобы... читать дальше
.01 июля 2019 года 12:09
"Пятничные торги основные ЕМ валюты провели разнонаправленной динамикой в пределах от -0.8% до 0.6%. Рубль на этом фоне выглядел чуть хуже остальных, потеряв около 0.2% и закрыв день около 63.20/USD. Тем не менее, в течение дня были попытки укрепиться выше 62.90/USD, однако из-за неопределенности... читать дальше
.01 июля 2019 года 11:53
"Нефтяные котировки на старте недели получают поддержку от сообщений о вероятном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. В прошедшие выходные дни министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, а также президент РФ В. Путин сообщили, что страны готовы продлить действующую сделку по снижению... читать дальше
.01 июля 2019 года 11:40
Москва. 1 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего залег в боковик в ожидании свежих сигналов. читать дальше
.01 июля 2019 года 11:40
"Как мы и предполагали, итоги G20 позволили несколько снизить уровень геополитических и торговых рисков в мире. Главы США и КНР договорились о продолжении работы в направлении торгового соглашения, введения новых пошлин со стороны Вашингтона не будет. Саммит лидеров США и РФ также... читать дальше
.01 июля 2019 года 11:22
Аналитики FxPro отмечают, что на рынках сохраняется настороженное настроение: инвесторы не уверены, что субботний диалог на полях G20 сможет стабилизировать ситуацию и снять нарастающую напряженность вокруг вопроса торговых войн. А вот неопределенность со стороны ФРС, в данном случае,... читать дальше
.01 июля 2019 года 11:10
"Итоги саммита G20 приободрили мировые площадки благодаря наметившемся соглашениям между США и Китаем, а также между странами-участницами ОПЕК+. Во-первых, президенты США и Китая провели плодотворную встречу, исходом которой стали заявления американского лидера о возможной отсрочке введения... читать дальше
.01 июля 2019 года 10:56
В течение текущей недели рассчитываем на движение нефтяных цен к верхней границе диапазона 65-68 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Переговоры Китая и США в ходе G-20 особого сюрприза не принесли, достигнута договорённость, что США воздержатся от дополнительного роста тарифов, а Китай увеличит закупки агропродукции из Америки. То есть, «торговая война» не завершена, но поставлена на паузу, без эскалации (по крайней мере,... читать дальше
.01 июля 2019 года 10:44
На горизонте ближайшей недели в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон вблизи 62,50-63,50 руб./долл. - Промсвязьбанк
"На текущий момент, согласно нашей модели, курс рубля близок к равновесному, исходя из текущей динамики нефтяных котировок и ключевых макропоказателей. - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. - По итогам первого полугодия российская валюта в лидерах на валютном рынке,... читать дальше
.01 июля 2019 года 10:21
"Доллар в пятницу демонстрировал умеренное снижение, отражая опасения инвесторов, что встреча G20 не позволит достигнуть значительных успехов. Валюты EM при этом торговались разнонаправлено. В итоге результат превзошел ожидания, в частности, переговоры США и КНР, а также США и России прошли в... читать дальше
.01 июля 2019 года 10:20
Рубль растет к доллару и евро на старте первых торгов месяца благодаря спросу на риск и дорожающей нефти
Москва. 1 июля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рисковые активы на фоне улучшения торговых отношений между США и Китаем, а также скачку цен на нефть. читать дальше
.01 июля 2019 года 10:15
Москва. 1 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник могут продолжить умеренный рост на фоне улучшения общемировой фондовой и сырьевой конъюнктуры на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии, полагают аналитики. читать дальше
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