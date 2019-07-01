Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением около 0.3-0.5%, в районе 2775-2780 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0.3-0.5%, в районе 2775-2780 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п. Впервые минуты торгов индекс МосБиржи может отыграть свою пятничную просадку под влиянием явно улучшившегося состояния внешнего фона. Позднее он вполне способен восстановиться к недавнему историческому максимуму, в район 2790 п. Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход большого количества статистики. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация блока макроэкономических показателей в США в 17.:00 МСК. Он будет включать в себя майские данные по изменению объема расходов нас строительство и июньское значение индекса деловой активности в производственном секторе", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.