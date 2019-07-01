В понедельник ожидаем очередных попыток роста отечественных фондовых индексов - Инвестиционная палата

"Ситуация на внешний площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник складывается, на наш взгляд, умеренно позитивная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы, получив сигналы о перемирии в торговом споре между США и Китаем, демонстрируют попытки роста. Цены на энергоносители, превосходя итоговые решения о продлении сделки ОПЕК+, так же торгуются ростом. Среди внутренних драйверов стоит отметить пик дивидендных отсечек приходящийся на ближайшие несколько недель. В целом мы ожидаем очередных попыток роста отечественных фондовых индексов, ближайшими целями роста по-прежнему выступают уровни 2800 пунктов по МосБирже и 1400 пунктов по РТС", - отмечает риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.