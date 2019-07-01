Если "быки" преодолеют отметку 66 долл./баррель, цена Brent может подняться до 68-69 долл./баррель - ГК "ФИНАМ"

"Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,74%, закрывшись на отметке $64,55. Негативная динамика цен на "черное золото" была отчасти обусловлена таким техническим фактором, как экспирация фьючерсного контракта Brent. Однако уже сегодня рынки будут отыгрывать заявления президента России Владимира Путина, который по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии на полях саммита G20, сообщил, что страны будут выступать за продление действующей сделки с текущим объемом сокращения добычи нефти. По мнению министра энергетики СА Халида аль-Фалиха, сделка может быть продлена на девять месяцев.

В текущей ситуации сопротивлением во фьючерсном контракте Brent выступает уровень $66, и если быки смогут преодолеть данный рубеж, цена на "черное золото" сможет подняться к отметкам $68-$69 за баррель", - отмечает аналитик ГК Финам Сергей Дроздов.