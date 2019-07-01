На текущей неделе торговый диапазон пары USD/RUB - 62,50-63,50 - Банк "Русский Стандарт"

"Текущая неделя будет торговаться, отталкиваясь от результатов встречи лидеров США и Китая, которая прошла на саммите G20 в Осаке, - полагает директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко. - Она поможет прояснить ситуацию в экономических отношениях этих стран, где торговая война уже начинает оказывать влияние на все сегменты мирового рынка. Фактором поддержки рубля продолжает оставаться ожидание участников рынка в смягчении ДКП ФРС и ЕЦБ, что повысит привлекательность операций кэрри-трейда с EM-валютами. Также на следующей неделе ожидается встреча ОПЕК+, на которой страны-производители нефти будут решать вопрос продлевать дальнейшее соглашение о сокращение добычи или нет. Важны позиции России и Саудовской Аравии, как основных участников этой встречи, которые на данный момент еще не определились в своих решениях.

На внутреннем рынке уходит поддерживающий рубль налоговый фактор и появляется дивидендная история, в которой присутствует обратная конвертация получаемых нерезидентами рублевых дивидендов, что играет против рубля. Дополнительно ЦБ будет публиковать объем валютных интервенций 3 июля на следующий месяц, где ожидается сумма примерно равной текущей. Все эти события могут привести к повышенной волатильности рубля на неделе. Торговый диапазон USD/RUB: 62,50-63,50. Торговый диапазон EUR/RUB: 71,50-72,50".