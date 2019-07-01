Позитивные итоги саммита G20 могут способствовать новым попыткам индекса протестировать зону в 2780-2800 пунктов - Промсвязьбанк

На взгляд главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, начало недели проходит на глобальных рынках в позитивном ключе - фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона находятся преимущественно на положительной территории, а фьючерсы на американские индексы прибавляют ощутимые 0,9-1,4%. При этом, на текущей неделе внимание участников рынка может постепенно отходить от торговых отношений между ведущими экономиками к макроэкономической статистике. Сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе ЕС и США (аналогичный показатель по китайской экономике уже представлен и продемонстрировал снижение с 50,2 до 49,4 пунктов), в среду - индексы деловой активности в сфере услуг, в пятницу - данные по американскому рынку труда. В совокупности статистика текущей недели, по мнению эксперта банка. может стать весомым аргументом при принятии Федрезервом решения по ставке в конце этого месяца. На данный момент рынок, согласно фьючерсам на ставку, оценивает вероятность ее снижения на июльском заседании в 100% (из них 17% - за снижение сразу на 50 пунктов). При этом экономисты различных финансовых институтов менее категоричны - согласно недавнему опросу Bloomberg, экономисты в среднем ожидают двух снижений ставки ФРС в этом году (в сентябре и декабре).

"Российский рынок акций завершил пятничные торги умеренным снижением на 0,5% по индексу Мосбиржи. Позитивные итоги саммита G20, на наш взгляд, могут способствовать новым попыткам индекса протестировать зону в 2780-2800 пунктов. Дивидендный сезон на российском рынке продолжается. На этой неделе состоятся отсечки в акциях Мосэнерго (понедельник; здесь и далее указана дата, когда акции торгуются уже без дивидендов), Ростелекома (среда), Аэрофлота, Татнефти (для обеих компаний в четверг), Энел Россия, Россети (для обеих компаний в пятницу). Влияние дивидендных отсечек на индекс Мосбиржи на этой неделе будет сравнительно невысоко и, по нашей оценке, составит около 7 пунктов", - прогнозирует Михаил Поддубский.