Рынок акций РФ завершил торги в пятницу распродажами, не дождавшись оптимистичных новостей с G20

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу распродажами, не дождавшись оптимистичных новостей с саммита G20 в японской Осаке - игроки предпочли сократить риски перед ключевой встречей лидеров США и Китая по вопросам торговли; индексы МосБиржи и РТС просели, но завершили неделю, месяц и полугодие ростом; лидерами отката в пятницу стали бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" на фоне продажи пакета бумаг с дисконтом к рынку.

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2765,85 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1380,52 пункта (-0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 63,12 рубля (+0,05 рубля).

По итогам июня индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,8-7,3%, за полугодие индикаторы прибавили 16,7-29,2%; доллар в июне подешевел на 2,31 рубля, за полугодие - на 6,7 рубля.

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Осаке в пятницу обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы, говорится в сообщении Белого дома. Также президенты обсудили текущее состояние двухсторонних отношений между странами и согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, встреча Путина и Трампа прошла конструктивно, "подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем - от экономики до стратегической стабильности". По словам министра, Россия "обозначила подтверждение инициатив, которые в этих вопросах были представлены и в Гамбурге, и в прошлом году в Хельсинки".

Встреча президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

Подешевели в пятницу акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-6,3%, до 159,7 рубля), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,8%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%).

В четверг вечером было объявлено, что Fletcher Group Владимира Лисина продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций НЛМК (2,6% капитала) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций). Размещение проходило в формате ускоренного сбора заявок. Цена размещения в рамках продажи части пакета Лисина в НЛМК составила $25,32 за GDR, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на букраннера сделки Goldman Sachs. Исходя из цены размещения, стоимость проданного пакета - $400 млн. Цена закрытия на LSE в четверг составила $27, таким образом, дисконт к рынку - около 6,2%. По итогам сделки у Fletcher осталось 81% акций НЛМК.

Также подешевели в пятницу из-за отсечки дивидендов за 2018 год рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%, до 400,95 рубля; дивиденды - 7,95 рубля на акцию) и "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-8,3%, до 101,55 рубля; дивиденды - 11,14 рубля на привилегированную акцию). Обыкновенные бумаги "Ленэнерго" не изменились в цене - 5,73 рубля (дивиденды - 0,0352 рубля на акцию).

Выросли в пятницу акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,5% "префы").

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров в пятницу заявил, что объем дивидендных выплат концерна за 2018 год, которые предлагается направить в федеральный бюджет, является максимальным среди всех компаний с государственным участием. Он также отметил, что общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд рублей - самый большой за всю историю работы российского фондового рынка.

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов, хотя после завершения встречи Трампа и Путина настроения начали улучшаться (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite сократил снижение до 0,6% с 1%), растут Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Президент США Трамп ранее заявлял, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином.

На нефтяном рынке цены стабилизировались, месяц завершается в "плюсе", причем для WTI рост может стать самым существенным с января на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и падения запасов топлива в США. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $65,64 за баррель (-0,1% и +0,1% накануне), августовская цена WTI - $59,35 за баррель (-0,1% и +0,1% в четверг).

С начала июня Brent выросла в цене на 3%, WTI подскочила на 11%.

В целом в последние недели на рост цен повлияло обострение конфликта между США и Ираном после атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе. Американские власти обвинили в организации атак Иран, хотя доказательств Пентагон предоставить не смог. После этого иранские военные сбили американский беспилотник, который, по версии Пентагона, находился на нейтральной территории, тогда как Тегеран утверждает, что он нарушил воздушное пространство Ирана.

По мнению Трампа, не следует проявлять поспешность в вопросе снижения уровня напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. Как отметили наблюдатели, Трамп удержался от агрессивного тона в отношении Ирана, который превалировал в его заявлениях после того, как иранцы сбили американский беспилотник.

В начале следующей недели в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, саммит G20 в Осаке в пятницу не успел порадовать прорывными новостями. Встреча Путина и Трампа прошла и завершилась обещаниями развивать отношения. Премьер Великобритании Тереза Мэй в очередной раз сообщила, что наладить отношения с Москвой невозможно, пока та не покается за попытку отравления Скрипалей, хотя доказательства дела до сих пор являются засекреченными. На этом фоне российский рынок топтался на месте, не решаясь на активные действия. Акции НЛМК подешевели на новостях о том, что Fletcher Group Holdings, которую контролирует генеральный директор НЛМК Лисин, продала 2,6% акций металлургической компании. С одной стороны, это может увеличить объем бумаг в свободном обращении, но на рынке весьма настороженно относятся к событиям, когда от акций избавляются основные акционеры.

На годовом собрании акционеров "Газпрома" неожиданностей почти не было, кроме прогнозов реализации газа в странах дальнего зарубежья. Глава компании Миллер озвучил вилку прогноза в диапазоне 198,6-201,1 млрд кубометров. Возможно, что итог текущего года будет немного хуже 2018 года, но уже в 2020 году стоит ждать увеличения экспорта за счет новых трубопроводных проектов, отмечает аналитик.

Продолжение торговой войны США и КНР приведет к замедлению роста крупнейших экономик, которое будут купировать через снижение ставок, что повысит привлекательность рубля. Если же соглашение будет заключено, то мировая экономика сможет избежать жесткого сценария и обеспечить российский экспорт высоким спросом. Министерство коммерции Китая призвало США отказаться от давления на Китай, а также снять ограничения с компании Huawei и других китайских корпораций. Столь настойчивое выражение позиции Пекина может привести к тому, что переговоры Трампа и Си завершатся без результата. Трамп также обещал переговорить о торговле с премьер-министром Японии Шиндзо Абэ.

По факту в I полугодии российский рынок акций вырос на 29% в долларовом выражении, что делает его одним из самых доходных в мире. Однако это также снижает потенциал роста в II полугодии, повышая риски активной фиксации прибыли, если ситуация на глобальном рынке ухудшится, считает Кочетков.

Старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также полагает, что участники рынков предпочли занять выжидательную позицию, поскольку ясности в перспективах диалога Трампа с лидерами Китая, Японии и Индии все еще нет. Более того, комментарии американского президента расходятся с заявлениями Си Цзиньпина, что еще больше осложняет прогнозирование. Наиболее вероятный сценарий, который закладывают рынки сейчас, это просто возобновление переговоров США с Китаем. Заключения соглашения "на полях" саммита вряд ли кто-то ожидает, учитывая длительность предыдущих дискуссий и категоричность обеих сторон по выполнению своих условий для заключения соглашения.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, поступившие с саммита G20 новости в пятницу уложились в рамки ожиданий и носили нейтральный "протокольный" характер. Впрочем, в этом плане пока еще не все потеряно. Вполне возможно, что в ходе саммита будут заявления по поводу временного перемирия в затянувшейся торговой войне между США и Китаем.

Среднесрочная техническая картина в акциях НЛМК после квартального дивидендного разрыва и последующего размещения пакета из 2,6% акций ухудшилась до "негативной". "Префы" "Сургутнефтегаза" продолжили обновлять свои 3-летние максимумы в день проведения годового собрания акционеров, где была одобрена выплата щедрых годовых дивидендов по указанным акциям в размере 7,62 руб., что составляет около 17,7% от текущей биржевой цены.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), на глобальных рынках на фоне проходящего саммита G20 наблюдается умеренный позитив, хотя встреча Путина и Трампа не оказала существенного влияния на российские активы. Участники рынка ждут субботней встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая может существенно повлиять на итоги "торговой войны" и на монетарную политику ФРС США. Если переговоры пройдут успешно и у инвесторов появится надежда на заключение торговой сделки между США и Китаем в обозримом будущем, рынок может пересмотреть ожидания по снижению процентной ставки ФРС. В текущий момент инвесторы закладывают снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании американского регулятора в июле.

Сразу после саммита G20 начнется саммит ОПЕК и не-ОПЕК (1-2 июля), в рамках которого будет решена судьба сделки по сокращению добычи нефти. При этом итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина, вероятно, будут определяющими при принятии решении о дальнейших действиях картеля, отмечают эксперты банка.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в случае позитивных сигналов на итогах встречи лидеров США и Китая покупки акций могут возобладать, что приведет к возобновлению роста российского рынка и может позволить индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе подняться в район 2900 пунктов. Если же по итогам встречи игроки не услышат заявлений о сближении позиций в торговых переговорах, коррекционные настроения возобладают в широком спектре активов.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин также полагает, что старт следующей торговой недели на всех рынках будет зависеть от итогов саммита G20. Судя по пятничной динамике внешних рынков, инвесторы пока надеются на то, что встреча Трампа и Си приведет к возобновлению американо-китайских переговоров по широкому кругу двухсторонних проблем. Если эти ожидания оправдаются, можно будет увидеть некоторый всплеск интереса к рисковым активам, но вряд ли он разовьется в более устойчивый и активный рост, так как предстоят еще долгие и трудные переговоры по американо-китайской торговой сделке. Учитывая, что еще недавно они закончились эскалацией протекционистского противостояния, нет гарантий, что на этот раз данный процесс приведет к позитивному результату.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими сопротивлениями выступают рубежи 2800 и 1400 пунктов. Однако если результаты американо-китайских переговоров будут неоднозначными, это способно сильно разочаровать рынки, вызвав волну распродаж акций. В таком случае российские фондовые индикаторы испытают значительное снижение с первой целью 2690 пунктов для индекса МосБиржи и 1320 пунктов для индекса РТС, считает Бабин.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в пятницу выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-6,1%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-4,4%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,7%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-3,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,6%), "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-2,3%), ПАО "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-2,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,2%).

Выросли акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+9,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+6,3%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+6%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+5,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,769 млрд рублей (из них 9,928 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 8,003 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка).