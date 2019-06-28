Рубль вечером в последний торговый день июня возобновил небольшое снижение к доллару и евро на ожиданиях встречи глав США и Китая

Москва. 28 июня. Доллар и евро возобновили незначительное укрепление на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слегка снижается к бивалютной корзине в ожидании переговоров глав США и Китая относительно судьбы торгового соглашения между странами.

Курс доллара США составил 63,11 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,78 руб./EUR1, подорожав на 8 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5,8 копейки - до 67,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил небольшое снижение к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка постепенно закрывают "длинные" позиции по рублю и фиксируют прибыль после роста в предыдущие дни в ожидании результатов саммита G20. При этом краткосрочный спрос на рубль в середине торгов был обусловлен надеждами на улучшение американо-российских отношений после переговоров президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, скачком цен на нефть, а также перечислением в бюджет последних налоговых платежей июня (налога на прибыль).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Осаке договорились рассмотреть факторы, препятствующие расширению торгово-экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона, сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Условились посмотреть, какие факторы мешают тому, чтобы горизонты нашего торгово-экономического обмена расширялись", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президенты "говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран".

При этом участники рынка сфокусированы на предстоящих в субботу переговорах между Трампом и Си Цзиньпином, которые дадут представление о дальнейшем развитии торговых отношений между странами. В МИД Китая выразили надежду на то, что встреча позволит разрешить противоречия между двумя странами. Сам Трамп рассчитывает, что встреча с Си Цзиньпином в субботу станет продуктивной, сообщили в пятницу журналисты Белого дома.

Между тем ранее в интервью телеканалу Fox президент США намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления собственных операций на финансовых рынках Инбанка Григорий Степыкин, основные валютные пары консолидировались в узких торговых диапазонах на протяжении всей недели, при этом пятничная встреча президентов США и РФ не смогла оказать особого влияния на котировки. "Встреча не оказала значительного влияния на восприятие иностранными инвесторами российского риска. 5-летний CDS-спред России сузился по отношению к четвергу с 117,06 до 114,28 б.п. При этом с учетом прогнозируемого снижения спроса нерезидентов на ОФЗ после того, как Минфин вернулся к ограничению предложения на проводимых аукционах, полагаем, что в ближайшие дни рубль будет торговаться ближе к верхней границе хорошо проторгованного диапазона 62,85-63,45 руб./$1", - отметил Степыкин.

"Главным событием для российского рынка стала встреча Путина и Трампа на саммите G20. Итоги встречи можно считать нейтральными для динамики рубля, инвесторы не получили какой-либо новой важной информации. На внутреннем межбанковском рынке завершился очередной налоговый период. В его последний день сократился спрос на рублевую ликвидность от Федерального казначейства. В частности, в пятницу спрос банков на ежедневном аукционе РЕПО с казначейством снизился почти вдвое по сравнению с предыдущим днем и не превысил предложенного лимита в 400 млрд рублей. В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к встрече лидеров США и Китая. Надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь возросли, однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть слегка снижаются в пятницу вечером, при этом котировки WTI могут завершить месяц самым существенным подъемом с января из-за противостояния США с Ираном и сокращения запасов топлива в Соединенных Штатах.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:06 МСК подешевели на 0,03% - до $65,65 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась также на 0,03% - до $59,41 за баррель. С начала июня Brent выросла в цене более чем на 3%, тогда как WTI подскочила на 11%, пишет Bloomberg.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В начале следующей недели в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,04 копейки, до 63,0756 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,19 копейки, до 71,6635 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 3,07 копейки по отношению к четвергу и составил 62,9974 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 3,04 копейки и составил 63,0198 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 875,835 млн, из которых $847,098 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 28,737 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,83 копейки по отношению к четвергу, до 71,7421 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,12 копейки и составил 71,7091 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR609,44 млн, из которых EUR179,579 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR429,861 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,75% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,87%, 8,03% и 8,09% годовых соответственно.