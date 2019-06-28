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28 июня 2019 года 19:50

Рынок акций РФ завершил полугодие вблизи максимума индекса Мосбиржи в ожидании итогов саммита G20

Рынок акций РФ в конце июня продолжил подъем в условиях дивидендного сезона и сохраняющегося спекулятивного спроса на бумаги на фоне подъема внешних фондовых площадок в ожидании оптимистичных новостей с саммита стран "большой двадцатки" (G20), где ключевым событием должна была стать встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина по вопросу торговых пошлин. Также продолжила подъем нефть на фоне сохраняющейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке и рекордного с 2016 года недельного падения запасов топлива в США.

Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, протестировав отметку 2790 пунктов; индекс РТС вплотную приблизился к рубежу 1400 пунктов (максимум с июля 2014 года).

В период с 24 по 28 июня индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 2765,85 пункта, индекс РТС прибавил 0,4% и достиг 1380,52 пункта на фоне роста доллара до 63,12 руб./$1 (+0,1 рубля). Нефть Brent за неделю выросла на 0,4% или $0,3 (сентябрьский фьючерс).

По итогам июня индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,8-7,3%, а по итогам полугодия индикаторы прибавили 16,7-29,2%; доллар в июне подешевел на 2,31 рубля, за полугодие - на 6,7 рубля.

Последняя неделя июня начиналась с умеренного роста индексов вслед за подъемом в США в преддверии саммита G20, подъем сдерживала просевшая нефть; лидерами снижения выступил ряд бумаг из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" ("МРСК Центра и Приволжья", "МОЭСК", "Новороссийского морского торгового порта", "МРСК Северо-Запада"). Индекс МосБиржи закрепился выше 2760 пунктов, РТС поднялся в район 1390 пунктов.

Сентябрьская нефть Brent просела ниже $65 за баррель на фоне новых санкций США против иранских лидеров с целью усиления экономического давление на страну и недопущения появления у нее ядерного оружия.

Во вторник рынок акций просел вслед за мировыми фондовыми площадками на опасениях, что саммит G20 в конце июня не принесет прорывных соглашений в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи откатился в район 2750 пунктов на бумагах электросетевых компаний, при этом снижение сдерживалось коррекционным отскоком нефти вверх.

Нефть Brent вечером перешла к росту и отыграла отметку $65 за баррель - инвесторы продолжали оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

В среду рынок акций поднялся в область исторического максимума по индексу МосБиржи (индикатор превысил 2775 пунктов) на фоне раллирующей нефти благодаря статистике о падении запасов сырья в США; лидерами роста выступили акции "Магнита" (+4,7%) на корпоративных новостях о перестановках в руководстве ритейлера.

На внешних фондовых площадках настроения локально ухудшились после заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что регулятор продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок.

Нефть Brent поднималась до $66 за баррель на статистике Минэнерго США, показавшей рекордное с 2016 года недельное падение запасов нефти в стране - на 12,79 млн баррелей, при прогнозах сокращения на 2,8-2,9 млн баррелей.

В четверг рынок акций РФ подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях встречи 29 июня на саммите G20 глав США и Китая по вопросам торговли; индекс МосБиржи обновил утром исторический максимум на отметке 2790 пунктов, после чего немного отступил из-за коррекции нефти вниз.

В четверг газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США и Китай предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне перед саммитом G20 для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров двух стран.

Нефть Brent скорректировалась в район $65,4 за баррель. Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В пятницу утром рынок акций утром превышал 2785 пунктов по индексу МосБиржи на фоне стабилизации нефти (Brent стоила в районе $65,6 за баррель) и новостей со стартовавшего двухдневного саммита G20 в японской Осаке, где первой прошла встреча президентов США и России. Президент США Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Осаке обсудили темы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы, а также текущее состояние двухсторонних отношений между своими странами и согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира. Вечером торги завершились распродажами акций и откатом индекса МосБиржи в район 2765 пунктов перед ключевой встречей лидеров США и Китая в субботу.

Встреча президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на 29 июня. Трамп не исключил возможности того, что ему и Си удастся достичь договоренности, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Упали в пятницу акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-6,3%) после известий, что Fletcher Group Владимира Лисина продала на рынке по ускоренной процедуре примерно 158 млн акций НЛМК (2,6% капитала) в виде акций и глобальных депозитарных расписок (одна GDR включает 10 акций). Цена размещения, по данным букраннера сделки Goldman Sachs, составила $25,32 за GDR, что оказалось на 6% ниже рынка. По итогам сделки у Fletcher осталось 81% акций НЛМК.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Аптечной сети 36,6" (+42%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+8%), "КАМАЗа" (+6%); хуже рынка смотрелись акции "МРСК Центра и Приволжья" (-13%), "МОЭСК" (-8%), "Интер РАО" (-8%).

Рынок акций в начале июля будет отыгрывать итоги саммита стран G20, в частности, результаты встречи Трампа и Си по вопросам торговли, а также интерес будут представлять итоги встречи 1-2 июля стран ОПЕК и их партнеров, включая Россию, для обсуждения продления соглашения об ограничении нефтедобычи (консенсус-прогноз экспертов предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года). Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2740-2830 пунктов, для индекса РТС - 1350-1420 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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