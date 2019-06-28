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28 июня 2019 года 19:14

Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными из-за противоречивых внешних сигналов

Москва. 28 июня. Изменения котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, а также ряда заявлений представителей ФРС США, снизивших ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

После достаточно волатильных торгов 21 июня (из-за новостей о том, что ряд американских сенаторов в очередной раз выдвинули предложения относительно введения ограничений на обращение российского суверенного госдолга) в начале последней недели июня ситуация на рынке российских еврооблигаций стабилизировалась. Стабилизирующую роль сыграл тот факт, что сообщения на санкционную тему не получили какого-либо серьезного продолжения, тем не менее они в очередной раз напомнили рынку о существующих рисках.

При этом в начале торгов понедельника рынок отечественных евробондов попытался даже немного подрасти, но во второй половине дня стало понятно, что для продолжения роста нужны новые драйверы. Инвесторы заняли выжидательную позицию в условиях ожидания поступления достаточно важных новостей с запланированного на конец недели саммита G20 в Осаке. Участники рынка с нетерпением ждали встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, по итогам которой должна была проясниться ситуация с торговым противостоянием двух стран.

Мировые рынки капитала завершили торги 25 июня снижением после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что регулятор продолжает мониторить экономическую ситуацию на предмет признаков ослабления и пока занимает выжидательную позицию в плане снижения процентных ставок. Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард, также выступавший во вторник, сообщил, что он не поддерживает действия в отношении ставки на следующем заседании в июле. Таким образом, американский регулятор несколько охладил ожидания возможного скорого снижения процентных ставок Федрезерва США, что негативно сказалось на ценовой динамике как US Treasuries, так и еврооблигаций emerging markets.

Кроме того, мировые рынки капитала негативно отреагировали на заявления американских чиновников относительно предстоящей встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20, отметив, что Вашингтон пока не готов отступить от своих требований по экономическим реформам в Китае. При этом представители КНР заявили, что для успеха переговоров обе стороны должны быть готовы к компромиссу, однако США пока придерживаются жесткой линии.

В конце недели мировые рынки также находились под влиянием противоречивых заявлений относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем. Так, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что, по его мнению, американский президент Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи в Осаке на этой неделе, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%. "Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

Между тем сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Тем не менее, котировки российских еврооблигаций в последние два дня недели смогли подрасти (что в итоге вернуло их на уровни недельной давности) на фоне восстановления у глобальных инвесторов "аппетита к риску". Поддержку валютным долговым бумагам оказал тот факт, что все больше и больше инвестиционных компаний и банков пересматривают свои прогнозы относительно ставки ФРС на текущий и следующий год и снижают прогнозируемый уровень доходности американских казначейских обязательств. В частности, 27 июня стратеги Goldman Sachs понизили прогноз доходности десятилетних US Treasuries до 1,75% годовых. Приблизительно месяц назад до аналогичного уровня понизило свой прогноз и инвестиционное подразделение JPMorgan. Таким образом, ожидания инвесторов относительно того, что процентные ставки десятилетних US Treasuries снизятся ниже 2% годовых, поддержали спрос на высокодоходные облигации стран с развивающейся экономикой в конце недели.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,16% и составила 113,17% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 4 базисных пункта и 28 июня составил 131 базисный пункт).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю всего на 0,05% (их доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,41% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 снизились в цене на 0,01% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 пункта - до 221 базисного пункта), бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 0,18% (их доходность выросла на 1,5 базисных пункта, до 4,575% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году подорожал на 0,1%, до 103,43% от номинала (его доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,75% годовых), евробонды с погашением в 2023 году прибавили в цене 0,08% (их спред к US Treasuries расширился на 2 пункта и составил 132 базисных пункта), в то время как бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,1%.

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться в рамках коррекции на фоне прогнозируемого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, давление на мировые рынки могут оказать такие факторы, как опасения относительно замедления темпов роста мировой экономики, сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах между Соединенными Штатами и их торговыми партерами, а также неоднозначные итоги саммита G20 в Осаке. Вместе с тем поддержку российским евробондам будут оказывать позитивные внутренние факторы, касающиеся в том числе профицитного исполнения бюджета и сдержанного роста потребительских цен.


Опубликовано: /Финмаркет/
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