Дальнейшее монетарное стимулирование в Китае окажет давление на юань - Julius Baer

"Поскольку темпы роста китайской экономики остаются неустойчивыми, мы ожидаем, что правительство страны в ближайшие месяцы усилит меры монетарного стимулирования. Продолжение такой политики окажет давление на юань, - отмечает экономист Julius Baer

Софи Альтерматт. - В связи с этим мы корректируем прогноз по паре USD/CNY до 7,0 на ближайшие 3 месяца и до 7,1 на 12 месяцев, и сохраняем нейтральную позицию по валюте. Рост китайской экономики не отличается устойчивостью, и, поскольку торговая напряженность достигла новых высот за последние несколько месяцев, мы ожидаем, что китайские власти усилят политику монетарного стимулирования. Дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики увеличит количество ликвидности в экономике и окажет давление на юань. По отношению к общей денежной массе валютные резервы страны сократились с 20% в 2014 году до текущих 11%. Мы не ожидаем, что Народный банк Китая (центробанк страны) захочет использовать большую часть оставшихся валютных резервов, чтобы защитить юань от обесценивания по отношению к доллару США выше 7,0. В нескольких случаях за последние недели представители Народного банка Китая преуменьшали важность этой психологически важной отметки. Мы полагаем, что они готовят рынки к постепенному ослаблению юаня выше 7,0 в паре с американской валютой. Это ослабление будет проходить под чутким контролем регулятора, чтобы не навредить деловой уверенности и не допустить роста оттока капитала".