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Главная / Мнения аналитиков / Оснований для выхода из российских бумаг нет - "Открытие Брокер"
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28 июня 2019 года 16:16
Оснований для выхода из российских бумаг нет - "Открытие Брокер"
"Рубль торговался весьма уверенно на фоне продолжающегося роста котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4196 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,72%, недельная снизилась до 7,75%, а месячная осталась на уровне 7,87%. G20 пока не балует позитивными новостями, но почти любой вариант может оказаться относительно выгодным для рубля. Продолжение торговой войны США и КНР приведёт к замедлению роста крупнейших экономик, которое будут купировать через снижение ставок, что повысит привлекательность рубля. Если же соглашение будет заключено, то мировая экономика сможет избежать жёсткого сценария и обеспечить российский экспорт высоким спросом. В мае нерезиденты активно наращивали долю в российских ОФЗ, что может быть связано с ожидаемым и состоявшимся решением по смягчению денежной политики, но и фактор высокой доходности рубля для долгосрочных инвестиций также нельзя отрицать. По сути ситуация эта не меняется, и непосредственных оснований для выхода из российских бумаг нет. Поэтому мы наблюдаем относительную стабильность рубля в последние месяцы. К 15:20 мск пара USD/RUB - 62,925 (-0,23%), EUR/RUB - 71,59 (-0,15%)", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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28 июня 2019 года 19:51
Рубль вечером в последний торговый день июня возобновил небольшое снижение к доллару и евро на ожиданиях встречи глав США и Китая
Москва. 28 июня. Доллар и евро возобновили незначительное укрепление на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слегка снижается к бивалютной корзине в ожидании переговоров глав США и Китая относительно судьбы торгового соглашения между странами. читать дальше
.28 июня 2019 года 19:50
Рынок акций РФ в конце июня продолжил подъем в условиях дивидендного сезона и сохраняющегося спекулятивного спроса на бумаги на фоне подъема внешних фондовых площадок в ожидании оптимистичных новостей с саммита стран "большой двадцатки" (G20), где ключевым событием должна была стать встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина по вопросу торговых пошлин. Также продолжила подъем нефть на фоне сохраняющейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке и рекордного с 2016 года недельного падения запасов топлива в США. читать дальше
.28 июня 2019 года 19:30
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу распродажами, не дождавшись оптимистичных новостей с саммита G20 в японской Осаке - игроки предпочли сократить риски перед ключевой встречей лидеров США и Китая по вопросам торговли; индексы МосБиржи и РТС просели, но завершили неделю, месяц и полугодие ростом; лидерами отката в пятницу стали бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" на фоне продажи пакета бумаг с дисконтом к рынку. читать дальше
.28 июня 2019 года 19:14
Изменения цен евробондов РФ за неделю оказались незначительными из-за противоречивых внешних сигналов
Москва. 28 июня. Изменения котировок российских еврооблигаций по итогам недели оказались незначительными на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, а также ряда заявлений представителей ФРС США, снизивших ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики американским ЦБ. читать дальше
.28 июня 2019 года 18:45
"В пятницу российский фондовый рынок снизился, несмотря на позитивный внешний фон. Так, поддержку нашим акциям могла ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 66,5 доллара за баррель. Также позитивные настроения несла динамика западных фондовых... читать дальше
.28 июня 2019 года 18:10
"Поскольку темпы роста китайской экономики остаются неустойчивыми, мы ожидаем, что правительство страны в ближайшие месяцы усилит меры монетарного стимулирования. Продолжение такой политики окажет давление на юань, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - В связи с этим мы... читать дальше
.28 июня 2019 года 17:40
Долговой рынок Европы находится под влиянием количественного смягчения, политических новостей и слабой инфляции - Julius Baer
"Долговой рынок Европы всколыхнула неопределенность по поводу вопроса снижения процентных ставок, программы количественного смягчения и политических новостей, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Данные по инфляции в Германии и Испании,... читать дальше
.28 июня 2019 года 17:16
"Американская экономика с начала 2018 года показывала опережающие темпы роста в сравнении с другими развитыми экономиками, что оказывало поддержку американской валюте. Однако, в последние недели это преимущество сошло на нет. На фоне того, что ФРС США готовится к снижению ставок в ближайшие... читать дальше
.28 июня 2019 года 16:53
(добавлены текст после 6-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки для ADR... читать дальше
.28 июня 2019 года 16:00
"Согласно окончательным данным Национальной статистической службы Великобритании, темпы роста ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2019 года составили 1,8% г/г против 1,5% г/г кварталом ранее, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. - Наибольший вклад в увеличение ВВП обеспечил... читать дальше
.28 июня 2019 года 15:50
Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого утреннего снижения на фоне возобновившей рост нефти. читать дальше
.28 июня 2019 года 15:33
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки для ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была повышена с... читать дальше
.28 июня 2019 года 15:17
Рынки посылают противоречивые сигналы относительно надежд на деэскалацию торгового противостояния США и Китая - Saxo Bank
"Любители теории игр на все лады разбирают риски, связанные с начавшимся саммитом G20, при этом внимание сосредоточено не столько на самом саммите, сколько на субботней встрече китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон... читать дальше
.28 июня 2019 года 14:58
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль показывает разнонаправленную динамику под влиянием новостей из японской Осаки, где проходит саммит G20. Всеобщее внимание приковано к предстоящей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина: от лидеров США и Китая ожидают прогресса в торговых переговорах. Беседа главы Белого дома с президентом... читать дальше
.28 июня 2019 года 14:42
Участники торгов сегодня предпочтут воздержаться от активных действий и будут следить за ходом встреч лидеров стран G-20 в выходные - УК "Райффайзен Капитал"
"В пятницу, 28 июня, российский рынок торгуется в слабом плюсе на фоне разнонаправленной динамики на остальных мировых площадках: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,2%, в то время как азиатские индексы закрыли день снижением -0,1-1,1%, а европейские - немного подрастают (+0,1+0,4%), -... читать дальше
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