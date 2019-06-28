Оснований для выхода из российских бумаг нет - "Открытие Брокер"

"Рубль торговался весьма уверенно на фоне продолжающегося роста котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4196 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,72%, недельная снизилась до 7,75%, а месячная осталась на уровне 7,87%. G20 пока не балует позитивными новостями, но почти любой вариант может оказаться относительно выгодным для рубля. Продолжение торговой войны США и КНР приведёт к замедлению роста крупнейших экономик, которое будут купировать через снижение ставок, что повысит привлекательность рубля. Если же соглашение будет заключено, то мировая экономика сможет избежать жёсткого сценария и обеспечить российский экспорт высоким спросом. В мае нерезиденты активно наращивали долю в российских ОФЗ, что может быть связано с ожидаемым и состоявшимся решением по смягчению денежной политики, но и фактор высокой доходности рубля для долгосрочных инвестиций также нельзя отрицать. По сути ситуация эта не меняется, и непосредственных оснований для выхода из российских бумаг нет. Поэтому мы наблюдаем относительную стабильность рубля в последние месяцы. К 15:20 мск пара USD/RUB - 62,925 (-0,23%), EUR/RUB - 71,59 (-0,15%)", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.