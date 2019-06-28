Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне возобновившей подъем нефти

Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого утреннего снижения на фоне возобновившей рост нефти.

Курс доллара США составил 62,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 18,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,5 руб./EUR1, подешевев на 19,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 19,06 копейки - до 66,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,04 копейки, до 63,0756 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,19 копейки, до 71,6635 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах после того, как ранее в ходе сессии основные валютные пары демонстрировали лишь незначительные изменения. Повышение рубля было обеспечено рядом факторов, среди которых надежды на улучшение американо-российских отношений после переговоров президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 в Осаке, возобновление укрепления нефти, а также перечисление в бюджет последних налоговых платежей июня (налога на прибыль).

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в Осаке договорились рассмотреть факторы, препятствующие расширению торгово-экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона, сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Условились посмотреть, какие факторы мешают тому, чтобы горизонты нашего торгово-экономического обмена расширялись", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президенты "говорили об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран".

"Главным событием для российского рынка стала встреча Путина и Трампа на саммите G20. Итоги встречи можно считать нейтральными для динамики рубля, инвесторы не получили какой-либо новой важной информации. На внутреннем межбанковском рынке налоговый период вышел на финишную прямую: в пятницу банки уплачивают последнюю порцию платежей в бюджет в виде налога на прибыль. Несмотря на то, что основные налоговые платежи были пройдены еще в первой половине недели, спрос кредитных организаций на ежедневных аукционах РЕПО Федерального казначейства не только не сокращается, но и продолжает расти (так, в четверг объем заявок достиг 621 млрд рублей при лимите казначейства в 400 млрд рублей)", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

При этом участники рынка сфокусированы на предстоящих в субботу переговорах между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которые дадут представление о дальнейшем развитии торговых отношений между странами. В МИД Китая выразили надежду на то, что встреча позволит разрешить противоречия между двумя странами. Сам Трамп рассчитывает, что встреча с Си Цзиньпином в субботу станет продуктивной, сообщили в пятницу журналисты Белого дома.

Между тем ранее в интервью телеканалу Fox президент США намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

"Встреча Путина и Трампа может вернуть в поле зрения американских конгрессменов санкционную тему против России, как это было после их встречи на саммите в Финляндии в середине прошлого года. Кроме того, неопределенность исхода встречи между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином по-прежнему является высокой. В результате, на наш взгляд, риски для рубля по результатам саммита G20 по-прежнему смещены в сторону умеренного ослабления. Банк России вчера сообщил о росте доли нерезидентов на рынке ОФЗ до 30% по итогам мая. В последние месяцы основным драйвером укрепления рубля выступал как раз спрос со стороны нерезидентов на российские активы, однако после сигнала Минфина о снижении объема заимствований динамику рубля будет определять, в первую очередь, внешняя конъюнктура на глобальных площадках", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть перешли к небольшому росту в ходе дневных торгов в пятницу, при этом котировки WTI могут завершить месяц самым существенным подъемом с января из-за противостояния США с Ираном и сокращения запасов топлива в Соединенных Штатах.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,18% - до $65,79 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,22% - до $59,56 за баррель. С начала июня Brent выросла в цене более чем на 3%, тогда как цена WTI подскочила на 11%, пишет Bloomberg.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В начале следующей недели в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,72% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,75% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,87%, 8,03% и 8,09% годовых соответственно.