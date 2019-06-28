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28 июня 2019 года 15:17
Рынки посылают противоречивые сигналы относительно надежд на деэскалацию торгового противостояния США и Китая - Saxo Bank
"Любители теории игр на все лады разбирают риски, связанные с начавшимся саммитом G20, при этом внимание сосредоточено не столько на самом саммите, сколько на субботней встрече китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Рынки посылают противоречивые сигналы относительно надежд на деэскалацию торгового противостояния в результате этой встречи. В облигациях просматривается поиск "безопасной гавани", а в акциях и в кредитных спредах наблюдается изрядное благодушие и ожидание хорошего исхода. Перед самой встречей китайская сторона объявила обязательные предварительные условия для торгового соглашения, в том числе отказ США от всех существующих пошлин и (что может быть труднее) снятие запрета на сотрудничество с китайской компанией Huawei. Ни та, ни другая сторона не хочет показаться слабой, и в то же время обе желают избежать немедленного обострения, вносящего хаос в глобальные цепочки поставок и причиняющего реальный ущерб экономике (а также единственному показателю успеха Трампа - фондовому рынку). Так что наиболее вероятным вариантом выглядит возобновление бесконечных и, скорее всего, бесплодных переговоров". На следующей неделе выйдет большая часть важных экономических данных, которые, по мнению эксперта Saxo Bank, могут повлиять на решение ФРС снизить ставки на заседании 31 июля на 25 или 50 базисных пунктов. Например, сильный провал в июньских данных о количестве новых рабочих мест, которые выйдут в следующую пятницу, или близкое к рецессионному значение индекса делового оптимизма в непроизводственной сфере за июнь, выходящее в среду, заставят рынок переориентироваться на большее урезание ставок (сейчас рынок оценивает вероятность этого менее чем в 25%). Кроме того, на следующей неделе будут выступать важные представители ФРС: Кларида из совета управляющих - в понедельник в Финляндии, а во вторник в Цюрихе - глава ФРБ Нью-Йорка (и, соответственно, вице-председатель ФРС) Уильямс. Клариду многие считают более надежной фигурой, чем сам Пауэлл, в его сигналах об изменении политики ФРС. Интересы для трейдеров: Сохраняем длинные позиции по EURUSD при стопах ниже 1,1320. Сохраняем длинные позиции по AUDUSD, но фиксируем половинную прибыль перед выходными, так как пара вышла над 0,7000. Покупка пут-опционов на большой срок (4 месяца или больше) по EURGBP, страйк 0,8750 или ниже.
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28 июня 2019 года 16:00
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.28 июня 2019 года 15:50
Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого утреннего снижения на фоне возобновившей рост нефти. читать дальше
.28 июня 2019 года 15:33
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки для ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была повышена с... читать дальше
.28 июня 2019 года 14:58
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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.28 июня 2019 года 14:42
Участники торгов сегодня предпочтут воздержаться от активных действий и будут следить за ходом встреч лидеров стран G-20 в выходные - УК "Райффайзен Капитал"
"В пятницу, 28 июня, российский рынок торгуется в слабом плюсе на фоне разнонаправленной динамики на остальных мировых площадках: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,2%, в то время как азиатские индексы закрыли день снижением -0,1-1,1%, а европейские - немного подрастают (+0,1+0,4%), -... читать дальше
.28 июня 2019 года 14:23
С начала этой недели на финансовых рынках, продемонстрировавших с января этого года ралли, главным образом, благодаря изменившемуся курсу монетарной политики ФРС, наблюдается преимущественно боковое движение, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Движению вверх от исторических... читать дальше
.28 июня 2019 года 14:00
Итоги встречи В.Путина и Д.Трампа на саммите G20 можно считать нейтральными для динамики рубля - ИК "Велес Капитал"
"Главным событием для российского рынка стала встреча В.Путина и Д.Трампа на саммите G20. Итоги встречи можно считать нейтральными для динамики рубля, инвесторы не получили какой-либо новой важной информации. К середине дня отечественная валюта торговалась почти без изменений к американскому... читать дальше
.28 июня 2019 года 13:43
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" на ожиданиях краткосрочного ралли после SPO, учитывая улучшение показателя достаточности капитала первого уровня (T1R), позитивные перспективы и низкие мультипликаторы, говорится в... читать дальше
.28 июня 2019 года 13:25
"Российский рынок акций занял выжидательную позицию перед результатами встречи Трампа с Си Цзиньпином и новостей относительно продления сделки ОПЕК+. Впрочем, ожидания от встречи глав США и Китая снижаются на фоне сообщений в СМИ, что Си Цзиньпин намерен выдвинуть жесткие требования, тогда как... читать дальше
.28 июня 2019 года 13:10
БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" на ожиданиях краткосрочного ралли после SPO, учитывая улучшение показателя достаточности капитала первого уровня (T1R), позитивные перспективы и низкие мультипликаторы, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Елены... читать дальше
.28 июня 2019 года 12:52
"Корсчета банков в ЦБ сократились до 700 млрд руб., минимального уровня почти за два года. Но интересен в этом случае не сам объем средств на депозитах в ЦБ, а то обстоятельство, что текущий уровень практически совпадает с объемом средств, которые Центробанк привлек на депозиты в ходе аукциона во... читать дальше
.28 июня 2019 года 12:43
Ожидаем снижения акций РФ на фоне фиксации прибыли из-за опасений, что на G20 Китай и США значимых соглашений не достигнут -Альфа-банк
"Мы ожидаем плавного снижения российских индексов акций в пятницу, так как участники рынка будут фиксировать позиции в сильно подорожавших бумагах на опасениях, что в Осаке между Китаем и США не будут достигнуты значимые соглашения. Во второй половине дня в США будут раскрыты данные по доходам... читать дальше
.28 июня 2019 года 12:37
Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки и сравнительно небольшой объем первичного предложения будут поддерживать спрос на ОФЗ до конца года - Уралсиб
"В рублевом сегменте вчера второй день подряд наблюдалась сдержанная динамика: котировки ОФЗ и курс рубля изменились несущественно. Объем сделок с ОФЗ превысил 43 млрд руб. Из выпусков с постоянным купоном больше всего сделок было в семилетних ОФЗ 26226, оборот почти достиг 10 млрд руб. Более 4... читать дальше
.28 июня 2019 года 12:32
Рынок акций РФ утром подрос после оптимистичного завершения встречи Путина и Трампа, упал на 5% НЛМК
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос по индексам на фоне стабилизации нефти и поступающих новостей со стартовавшего двухдневного саммита G20 в японской Осаке, где уже прошла встреча президентов США и России; упали на 5% акции "Новолипецкого металлургического комбината" на фоне продажи пакета бумаг с дисконтом к рынку и подешевел ряд бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2". читать дальше
.28 июня 2019 года 12:18
"Надо сказать, что соотношение индекс РТС/нефть на протяжении своей 23-летней истории большую часть времени проводит в диапазоне от 10 до 22, - констатирует управляющий фондом QBF "Равновесие" Сергей Григорян. - То есть, на большинстве циклических минимумов индекс оценивали в 10 бочек нефти... читать дальше
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