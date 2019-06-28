Участники торгов сегодня предпочтут воздержаться от активных действий и будут следить за ходом встреч лидеров стран G-20 в выходные - УК "Райффайзен Капитал"

"В пятницу, 28 июня, российский рынок торгуется в слабом плюсе на фоне разнонаправленной динамики на остальных мировых площадках: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,2%, в то время как азиатские индексы закрыли день снижением -0,1-1,1%, а европейские - немного подрастают (+0,1+0,4%), - констатирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. - Саммит G-20 стартует уже сегодня, а ясности в перспективах диалога Д.Трампа с лидерами Китая, Японии и Индии все еще нет. Более того, комментарии американского президента расходятся с заявлениями Си Цзиньпина, что еще больше осложняет прогнозирование. Наиболее вероятный сценарий, который закладывают рынки сейчас, это просто возобновление переговоров США с Китаем. Заключения соглашения на полях Саммита вряд ли кто-то ожидает, учитывая длительность предыдущих дискуссий и категоричность обеих сторон по выполнению своих условий для заключения соглашения. Нефть сегодня немного дорожает (Brent спот +0,3%) так же на ожидании предстоящего Саммита, где глава России и Саудовской Аравии должны будут встретиться и обсудить детали сохранения условий соглашения ОПЕК+ на вторую половину 2019 года. Само же заседание членов нефтяного картеля состоится в начале июля: большинство инвесторов закладывают высокую степень вероятности, что сокращение добычи сохранится на текущем уровне как минимум до конца года. Учитывая два вышеперечисленных фактора, участники торгов сегодня предпочтут воздержаться от активных действий и будут следить за ходом встреч лидеров стран Большой двадцатки в выходные".