Ожидания от встречи глав США и Китая снижаются - БКС

"Российский рынок акций занял выжидательную позицию перед результатами встречи Трампа с Си Цзиньпином и новостей относительно продления сделки ОПЕК+. Впрочем, ожидания от встречи глав США и Китая снижаются на фоне сообщений в СМИ, что Си Цзиньпин намерен выдвинуть жесткие требования, тогда как Трамп дал понять, что намерен отстаивать свою линию. Встреча Трампа с Путиным в Осаке не привела к каким-либо конкретным договоренностям, но для рынка скорее важен сам факт политических контактов на высшем уровне, которые несут сигнал в том числе и бизнесу двух стран продолжать взаимодействовать. Несмотря на охлаждение эйфории относительно перспектив агрессивного снижения ставки со стороны ФРС и скепсис в отношении сделки США - Китай, конъюнктура российского фондового рынка относительно благоприятна, что позволяет эмитентам осуществлять размещения. Так, компания Лисина продает примерно 2,6% НЛМК, а TCS Group Олега Тинькова в ходе SPO в Лондоне привлекла 300 млн долл. Переподписка говорит об интересе к бумаге, причем не только со стороны европейских институциональных инвесторов, но и американских. Выглядит логично, что вслед за удачными облигационными размещениями просыпается и рынок акционерного капитала, не исключено, что осенью могут состояться несколько IP-+O российских компаний в различных отраслях", - указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.