Ожидаем снижения акций РФ на фоне фиксации прибыли из-за опасений, что на G20 Китай и США значимых соглашений не достигнут -Альфа-банк

"Мы ожидаем плавного снижения российских индексов акций в пятницу, так как участники рынка будут фиксировать позиции в сильно подорожавших бумагах на опасениях, что в Осаке между Китаем и США не будут достигнуты значимые соглашения. Во второй половине дня в США будут раскрыты данные по доходам домохозяйств за май, что может повлиять на динамику индекса DXY", - отмечают аналитики Альфа-банка.