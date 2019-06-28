Рынок акций РФ утром подрос после оптимистичного завершения встречи Путина и Трампа, упал на 5% НЛМК

Москва. 28 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос по индексам на фоне стабилизации нефти и поступающих новостей со стартовавшего двухдневного саммита G20 в японской Осаке, где уже прошла встреча президентов США и России; упали на 5% акции "Новолипецкого металлургического комбината" на фоне продажи пакета бумаг с дисконтом к рынку и подешевел ряд бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2782,6 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1389,66 пункта +0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2%.

Доллар стоит 63,08 рубля (+0,25 копейки).

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Осаке в пятницу обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы, говорится в сообщении Белого дома. Также президенты обсудили текущее состояние двухсторонних отношений между странами и согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира.

Встреча президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

Выросли акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%).

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров в пятницу заявил, что объем дивидендных выплат концерна за 2018 год, которые предлагается направить в федеральный бюджет, является максимальным среди всех компаний с государственным участием. Он также отметил, что общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб. - самый большой за всю историю работы российского фондового рынка.

Подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-5%, до 162 рублей), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,2%).

В четверг вечером было объявлено, что Fletcher Group Владимира Лисина продает на рынке примерно 158 млн обыкновенных акций НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций). Размещение проходило в формате ускоренного сбора заявок. Выставленный на продажу пакет соответствует приблизительно 2,6% капитала компании.

Цена размещения в рамках продажи части пакета Лисина в НЛМК составила $25,32 за GDR, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на букраннера сделки Goldman Sachs. Исходя из цены размещения, стоимость проданного пакета - $400 млн. Цена закрытия на LSE в четверг составила $27, таким образом, дисконт к рынку - около 6,2%. По итогам сделки у Fletcher осталось 81% акций НЛМК.

Подешевели в пятницу из-за отсечки дивидендов за 2018 год рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%, до 401,35 рубля; дивиденды - 7,95 рубля на акцию) и "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,5%, до 5,7 рубля, и -7,7% "префы" - до 102,15 рубля; дивиденды за 2018 год - 0,0352 рубля на обыкновенную акцию и 11,14 рубля - на привилегированную).

Индексы в США накануне в основном выросли в ожидании саммита G20, лишь Dow Jones потерял менее 0,1% из-за падения акций Boeing (-2,9%), имеющих большой удельный вес в индексе.

Президент США Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я введу дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп не исключил возможности того, что ему и Си Цзиньпину удастся достичь договоренности в ходе саммита G20, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Тем временем, в пятницу в Азии преобладало снижение индексов, хотя после завершения встречи Трампа и Путина настроения начали улучшаться (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, китайский Shanghai Composite сократил снижение до 0,6% с 1%), растут Европа (FTSE, DAX прибавляют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

На нефтяном рынке цены умеренно корректируются вниз, однако обе эталонные марки завершают месяц в "плюсе", причем для WTI рост может стать самым существенным с января на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и падения запасов топлива в США. Цена Brent на $0,1 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $65,47 за баррель (-0,3% и +0,1% накануне), августовская цена WTI - $59,25 за баррель (-0,3% и +0,1% в четверг).

С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, тогда как цена WTI подскочила на 11%.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В целом в последние недели на рост цен повлияло обострение конфликта между США и Ираном после атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе. Американские власти обвинили в организации атак Иран, хотя доказательств Пентагон предоставить не смог. После этого иранские военные сбили американский беспилотник, который, по версии Пентагона, находился на нейтральной территории, тогда как Тегеран утверждает, что он нарушил воздушное пространство Ирана.

По мнению Трампа, не следует проявлять поспешность в вопросе снижения уровня напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. Как отметили наблюдатели, Трамп удержался от агрессивного тона в отношении Ирана, который превалировал в его заявлениях после того, как иранцы сбили американский беспилотник.

В начале следующей недели в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев, по мере нарастания нервозности в рядах мировых инвесторов на фоне стартовавшего саммита G20 повышается и волатильность на фондовых площадках.

Нервозность обусловлена противоречивыми заявлениями со стороны властей США и Китая - стороны упоминают о готовности к перемирию и тут же продолжают гнуть свою линию, что подавляет проблески надежд на скорое заключение торговой сделки. Похоже, значимых прорывов от переговоров Трампа и Си Цзиньпина ждать не стоит, но все же можно рассчитывать на возобновление диалога, что уже неплохо, учитывая недавнюю эскалацию напряженности между двумя крупнейшими в мире экономиками.

В пятницу торговая активность на рынках будет оставаться подавленной вплоть до появления конкретных заявлений и новостей в рамках саммита G20. На российском рынке не исключена локальная фиксация прибыли, если до закрытия торгов в пятницу не поступит позитивных сигналов с саммита, считает эксперт.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, США и Китай на саммите G20, скорее всего, ограничатся позитивными заявлениями о намерении ускорить процесс на уровне экспертов. Такое решение будет встречено рынками ростом.

Пока же рост рынков акций может быть краткосрочным и эмоциональным, покупатели не спешат наращивать позиции в условиях нерешенности основной мировой проблемы - торговых отношений между США и Китаем. В понедельник рынки могут открыться сильным "гэпом", но непонятно в какую сторону. Шансов на то, что США и Китай объявят хотя бы о видимости продвижения по своей проблеме, больше. Поэтому открывать "короткие" позиции на выходные выглядят более рискованным шагом, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, информация из различных источников оставляет мало пространства для надежд на какие-либо прорывные решения в рамках саммита G20. Собственно говоря, Трамп также неоднократно подчеркивал, что готов будет заключить сделку только на американских условиях или продолжить практику сбора пошлин на миллиарды долларов. Встреча лидеров США и КНР запланирована на субботу, поэтому рынки могут провести еще один день в режиме ожидания. Си Цзиньпин уже заявил на встрече лидеров БРИКС, что протекционизм отдельных развитых стран разрушает мировую торговлю. В Японии безработица осталась в мае на уровне 2,4%, а промышленное производство выросло за месяц на 2,3% при ожиданиях роста лишь на 0,7%.

Нефть пока показывает низкую волатильность в ожидании итогов саммита G20 и встречи министров ОПЕК+ в начале июля, на которой может быть продлена сделка по ограничению добычи. Накануне министр энергетики Ирака говорил о том, что консенсус по поводу продления соглашения уже достигнут, но некоторые производители говорят о более радикальном сокращении поставок. Вполне вероятно, что многое определится по итогам саммита. Если США и КНР заключат перемирие, то это снимет часть рисков падения спроса из-за замедления глобальной экономики, считает Кочетков.

Как отмечают аналитики компании FxPro, самые интересные встречи на саммите G20 намечены на субботу, а значит, уже в понедельник рынок откроется "гэпом" как по американским и китайским, так и по российским активам.

В американские СМИ просочилась информация из "осведомленных источников", что Трамп и Си Цзиньпин заранее договорились после встречи в субботу сообщить общественности о перемирии в торговой войне. Скорее всего, чтобы не создавать на рынках слишком сильных негативных волнений, поскольку вопрос торговых войн уже порядком надоел инвесторам, и определенный оптимизм, подпитанный слухами из СМИ, все же просачивается на рынки.

Нефть, видимо, устала расти и по итогам четверга понизилась в область 65,46 за баррель, потеряв 1,55%. Инвесторов беспокоит позиция Трампа, который намеревается удерживать цены на энергоресурсы на как можно более низком уровне. При этом, Саудовской Аравии требуется поддержка Белого Дома, чтобы гарантировать безопасность танкеров в Персидском заливе.

Вопрос продления соглашения и другие условия относительно ограничений уровня добычи будут обсуждаться на встрече ОПЕК+ в Вене уже 1-2 июля. Следует иметь в виду, что котировки Brent зависимы от любых новостей и комментариев в СМИ относительно этого события.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отмечает, что согласно комментариям в деловых СМИ, ссылающихся на собственные источники, Китай на встрече с США собирается настаивать на снятии ограничений с Huawei как необходимом условии для заключения торговой сделки с США. Для поддержания риск-аппетита на рынках на необходимом уровне на саммите G20 крайне желательно увидеть, как минимум, обещание сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую дорожную карту постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование.

С точки зрения краткосрочной динамики российского рынка акций ключевое влияние по-прежнему может исходить со стороны внешнего фона. Программа саммита G20 в пятницу интересна для российского рынка встречей президентов США и РФ, но в то же время, вероятно, влияние итогов субботней встречи лидеров США и Китая через влияние общего риск-аппетита будет более значимо. В базовом сценарии в пятницу ожидается продолжение консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+12,3%), ПАО "Челябэнергосбыт" (MOEX: CLSB) (+8,6%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+5,1%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,9%), ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+3,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2% и -1,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,412 млрд рублей (из них 2,171 млрд рублей пришлось на акции НЛМК).