Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки и сравнительно небольшой объем первичного предложения будут поддерживать спрос на ОФЗ до конца года - Уралсиб

"В рублевом сегменте вчера второй день подряд наблюдалась сдержанная динамика: котировки ОФЗ и курс рубля изменились несущественно. Объем сделок с ОФЗ превысил 43 млрд руб. Из выпусков с постоянным купоном больше всего сделок было в семилетних ОФЗ 26226, оборот почти достиг 10 млрд руб. Более 4 млрд руб. оборота пришлось на флоатер ОФЗ 29006. В целом, некоторые выпуски закрылись в минусе, но незначительном. Рубль по итогам основной сессии потерял 0,1%, при этом единого тренда в движении среди валют ЕМ не наблюдалось. Лучшую динамику показал бразильский реал, а в аутсайдерах оказался мексиканский песо. Интересную статистику по доле нерезидентов в ОФЗ вчера предоставил ЦБ. Так, по данным регулятора, в мае иностранные инвесторы купили рублевых госбумаг на 220 млрд руб., что является абсолютным месячным рекордом с момента либерализации рынка в 2012 г. К концу мая номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, вырос до 2,46 трлн руб., что тоже является историческим максимумом в абсолютном выражении. Таким образом, доля зарубежных игроков за прошлый месяц увеличилась с 27,8% до 30%. Всего же за пять месяцев иностранные инвесторы приобрели ОФЗ на 672 млрд руб. Судя по динамике рынка и дальнейшему снижению доходностей, спрос со стороны нерезидентов присутствовал и в июне. Сейчас реальная доходность десятилетних ОФЗ составляет 2,3% годовых, что ниже, чем, например, у локальных гособлигаций Индии (4% годовых) или Индонезии (4,1%), суверенные рейтинги которых схожи с теми, которые есть у РФ. Однако ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки и сравнительно небольшой объем первичного предложения будут поддерживать спрос на ОФЗ до конца текущего года", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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