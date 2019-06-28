Большинство валют развивающихся стран укрепляются к доллару США в пятницу утром - Банк "Санкт-Петербург"

"Большинство валют развивающихся стран укрепляются к доллару США в пятницу утром. Рубль не демонстрирует выраженной динамики, торгуясь около 63,1 руб./$. Рынки ждут завтрашней встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая может существенно повлиять на интерес инвесторов к рисковым активам. Сегодня компании уплачивают налог на прибыль (по нашим оценкам, платежи составят около 320 млрд руб.), однако существенной поддержки рублю уплата налога на прибыль обычно не оказывает. Сохранение курса рубля на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы. По нашим оценкам, в следующие полгода профицит текущего счета при цене нефти $64/барр. и курсе рубля 63 руб./$ превысит объем покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила только на $3-3,5 млрд. Поэтому рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".