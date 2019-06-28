Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных отметках выше $66/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных отметках выше $66/bbl. Поддержку ценам на нефть в середине недели оказала статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 12 mb, что стало самым сильным снижением запасов с середины 2016 года. Кроме того, положительно на нефтяные котировки продолжает влиять повышенная геополитическая напряженность на Ближнем Востоке в связи с ухудшением отношений между Ираном и США. Ключевыми событиями для нефтяного рынка в ближайшее время станут итоги саммита G20 и следующие за ним встречи ОПЕК и ОПЕК+, в ходе которых будет принято решение о дальнейшей судьбе сделки по сокращению нефтедобычи. На наш взгляд, независимо от итогов встречи лидеров США и Китая на полях саммита Большой двадцатки, сделка ОПЕК+ будет продлена до конца текущего года, что позволит нефтяным котировкам оставаться на комфортных уровнях выше $60/bbl", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".