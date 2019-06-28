Перевыполнение плана в первом полугодии позволяет Минфину продавать новый госдолг в меньшем объеме, но с меньшей премией - Промсвязьбанк

"В среду доходность ОФЗ выросла на 1-2 б.п. На фоне ослабления спроса на риск развивающихся стран Минфин РФ сократил объем размещения ОФЗ на аукционе в среду, удовлетворив заявки лишь на 18,4 млрд руб. Спрос на ОФЗ 26228 (погашение в 2030г.) составил 46,6 млрд руб. Средневзвешенная доходность – 7,46% годовых. Объем размещения ОФЗ за второй квартал составил 888,3 млрд руб. при плане 600 млрд руб. Чистое размещение – 638,3 млрд руб. сопоставимо с объемом продаж госдолга за весь прошлый год. Перевыполнение плана в первом полугодии позволяет Минфину изменить тактику и продавать новый госдолг в меньшем объеме, но с меньшей премией. Данный фактор будет поддерживать спрос и рост цен на ОФЗ на вторичном рынке. Если по итогам саммита G20 будет достигнут прогресс в торговых переговорах США и Китая, а также в отношения США-Россия, то это окажет позитивный эффект на российский долговой рынок", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

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