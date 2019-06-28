Рубль дешевеет к доллару и евро после переговоров Путина и Трампа

Москва. 28 июня. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия явных результатов по итогам переговоров президентов РФ и США на саммите G20 в Осаке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,12-63,18 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,13 руб./$1 (+6 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,85 руб./EUR1 (+14,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 9,8 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 23,69 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 28,19 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов пятницы на фоне отсутствия явных результатов по итогам полуторачасовых переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Участники рынка сфокусированы на предстоящих в субботу переговорах между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, которые дадут представление о дальнейшем развитии торговых отношений между странами.

Президент России Путин и президент США Трамп в ходе встречи в Осаке согласились, что улучшение отношений между РФ и США было бы в интересах всего мира, сообщил в пятницу Белый дом. "Оба лидера согласились, что улучшение отношение между США и Россией - в интересах каждой из стран и в интересах всего мира", - говорится в сообщении по итогам встречи лидеров на полях саммита G20. Отмечается, что на переговорах президенты обсудили, в частности, нынешнее состояние двусторонних отношений.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков. Сам Трамп ранее в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - сказал Трамп.

Между тем главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил об отсутствии предварительных условий, на которых может пройти запланированная встреча американского лидера с председателем КНР. Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox News, что лидеры примут решение о том, можно ли возобновить двусторонние переговоры. "Люди должны перестать делать прогнозы. Посмотрим, что произойдет на этой встрече", - заявил Кадлоу.

Нефтяной рынок умеренно опускается в ходе утренних торгов в пятницу, однако обе эталонные марки завершают месяц в плюсе, причем для WTI рост может стать самым существенным с января на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и падения запасов топлива в США.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,47% - до $65,36 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,49% - до $59,14 за баррель. С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, тогда как цена WTI подскочила на 11%.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В начале следующей неделе в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.