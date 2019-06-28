Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании итогов саммита G20 в Осаке, где должны состояться встречи президента США с российским президентом, а также с главой КНР Си Цзиньпином, полагают аналитики.

Основные американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, и лишь Dow Jones опустился менее чем на 0,1% из-за падения акций Boeing, имеющих большой удельный вес индексе. Инвесторы оценивали статистику и новости о развитии торгового конфликта между США и КНР. Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я введу дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business. Трамп не исключил возможности того, что ему и Си Цзиньпину удастся достичь договоренности в ходе саммита G20 в Японии, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы в пятницу утром в основном снижаются в ожидании итогов саммита G20, и прежде всего итогов переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина по торговому соглашению.

Нефтяной рынок умеренно опускается в ходе утренних торгов в пятницу, однако обе эталонные марки завершают месяц в плюсе. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,42% - до $66,27 за баррель. На торгах в четверг их цена повысилась на 0,09% и составляла на закрытие $66,55 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,45% - до $59,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 0,08%, до $59,43 за баррель.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Вместе с тем в ближайшее время состоятся две важные встречи, которые могут определить дальнейший курс нефтяных котировок. Сначала на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить торговые вопросы. Мало кто ожидает, что страны сразу подпишут торговое соглашение и отменят взаимные пошлины, однако позитивным исходом будет отказ от введения новых ограничительных мер и возврат к переговорам. А в начале следующей неделе в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 2,3 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 18,25 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,23 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение в рамках коррекции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июня снизился на 0,11% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,09%, опустившись до 611,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром БО-23" (-0,9%), "РЖД-001P-12R" (-0,55%) и "Уралкалий ПБО-04-Р" (-0,48%), а в лидерах роста - облигации "РЖД-001P-02R" (+0,88%), "Магнит-003Р-02" (+0,15%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (+0,14%).

Облигации ООО "Рольф" серии 001P-01 по итогам торгов в четверг упали в цене на 9,6% (до 94% от номинала, в ходе торгов цена опускалась до 86,46% от номинала), а их доходность выросла с 9,08% до 13,78% годовых (на пике дня - 17,87% годовых) на новостях о возбуждении уголовных дел в отношении менеджмента компании. Глава "Рольфа" Сергей Петров подозревается в незаконных валютных операциях по подложным документам, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко. "Следственным комитетом в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) завершило размещение облигаций серии БО-003Р-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации со сроком обращения 1,5 года прошел 20 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,85% годовых. Купоны полугодовые. Бонды размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Альфа-банк завершил размещение облигаций серии С01-01 объемом 5 млрд рублей. Заявки на бонды принимались с 18 по 20 июня. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к 5-летнему колл-опциону в размере 12,28% годовых. Пересмотр ставки купона будет происходить каждые 5 лет после первого колл-опциона. Выпуск облигаций бессрочный и предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей, всего в выпуске 500 бумаг. Купоны квартальные. Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода, далее - по завершении каждого купонного периода. Бумаги размещаются в рамках программы серии С01, которую Банк России зарегистрировал в январе 2019 года. Объем программы - 50 млрд рублей.

"Азбука вкуса" установила итоговый объем размещения облигаций серии БО-П01 в размере 3,5 млрд рублей. Во время премаркетинга эмитент называл объем "не более" 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых. Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 21 июня. Техразмещение запланировано на 28 июня. Формально эмитентом является ООО "Городской супермаркет" - операционная компания торговой сети "Азбука вкуса". Облигации размещаются в рамках программы 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Транснефть" установило финальный ориентир ставки 1-го купона серии БО-001Р-12 со сроком обращения 3 года объемом 15 млрд рублей на уровне 7,9% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,06% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Техническое размещение запланировано на 9 июля. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в апреле 2016 года зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций "Транснефти" (MOEX: TRNF) объемом до 280 млрд рублей. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - 30 лет.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 2 июля будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П04 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,50-8,65% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,77-8,94% годовых. Техническое размещение предварительно запланировано на первую декаду июля 2019 года. Выпуск БО-П04 имеет амортизационную систему погашения. По 30% от номинала будут гаситься в даты выплат 8-го и 10-го купонов. Купоны квартальные.

ООО "Сэтл групп" 15 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001P-02 со сроком обращения 3,5 года объемом не менее 3 млрд рублей, ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 11,46% годовых. Ставка устанавливается на весь период размещения.

ПАО "РусАл Братск" утвердило выпуск 10-летних облигаций серии БО-001P-02 объемом 15 млрд рублей. Облигации будут размещены по открытой подписке по цене 100% от номинала. Предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в апреле текущего года, разместив 10-летние облигации с 3-летней офертой серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей по ставке 9% годовых. Оба выпуска размещаются в рамках программы компании объемом до 70 млрд рублей.