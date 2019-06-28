С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, цена WTI подскочила на 11%

Фондовые индексы США преимущественно выросли в четверг в ожидании саммита G20. Рынки акций АТР снижаются в пятницу, инвесторы следят за саммитом G20. Нефть слабо дешевеет утром в пятницу, WTI завершает месяц рекордным ростом с января.

Основные американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, и лишь Dow Jones опустился менее чем на 0,1% из-за падения акций Boeing, имеющих большой удельный вес индексе.

Инвесторы оценивали статистику и новости о развитии торгового конфликта между США и КНР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я введу дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп не исключил возможности того, что ему и Си Цзиньпину удастся достичь договоренности в ходе саммита G20 в Японии, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Тем временем министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП страны в первом квартале на уровне 3,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты также не ожидали изменения оценки, сообщает Trading Economics.

При этом потребительские расходы в США, на долю которых приходится порядка 70% ВВП страны, в январе-марте выросли на 0,9% - минимальными темпами за год. Предварительная оценка составляла 1,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 10 тыс. и достигло максимума за семь недель - 227 тыс., по данным министерства труда.

Котировки бумаг Boeing упали на 2,9% на новости, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX. Это означает, что компании придется вносить новые изменения в программное обеспечение, что может вновь отсрочить сертификацию самолета и возобновление его полетов.

Между тем бумаги производителей полупроводников подорожали после позитивного прогноза Micron Technology Inc. (+2,8%), в том числе Advanced Micro Devices Inc. (+2,7%) и Nvidia Corp. (+2,5%).

Цена бумаг Rite Aid Corp. подскочила на 20% после падения более чем на 10% на дополнительных торгах накануне. Аптечная сеть опубликовала квартальную отчетность, которая разочаровала инвесторов: убыток оказался больше прогноза, а выручка не изменилась.

Стоимость ее конкурента Walgreens Boots Alliance Inc. повысилась на 4,1% благодаря позитивным финансовым показателям за минувший квартал.

Акции Facebook Inc. подорожали на 1% (до $189,5) после того, как аналитики Deutsche Bank повысили целевой уровень котировок до $230 с $220.

Котировки бумаг производителя продуктов питания Conagra Brands Inc. упали на 12%, мебельного ритейлера Pier 1 Imports - почти на 10% из-за слабой отчетности.

HealthEquity Inc., занимающаяся управлением счетами в сфере здравоохранения, объявила о покупке конкурирующей WageWorks Inc. примерно за $2 млрд. На этой новости акции первой компании подорожали на 5%, в то время как второй - потеряли 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 27 июня снизился на 0,04% и составлял 26526,58 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,38% - до 2924,92 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 0,73%, составив 7967,76 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу, участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, стартовавшем в пятницу в Осаке.

В пятницу Трамп уже провел встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам этих встреч Трамп заявил, что он полон оптимизма в отношении заключения торговых сделок со всеми тремя странами.

Также он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась почти полтора часа. Лидеры двух стран обсудили темы Ирана, Украины, Венесуэлы и Сирии, а также согласились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями, в которую предлагается включить Китай.

Встреча лидеров США и КНР запланирована на субботу. Инвесторы надеются, что им удастся если не заключить торговое соглашение, то хотя бы объявить перемирие в торговой войне.

"Мы уже все это видели: Китай и США ведут переговоры, заявления участников свидетельствуют, что сделка близка, а потом все разваливается", - говорит аналитик JPMorgan Asset Management Ханна Андерсон.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшается в ходе торгов в пятницу на 0,3%, более широкий Topix - на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, Shenzhen Composite - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%, индийский BSE Sensex - на 0,25%. Индонезийский Jakarta Composite вырос на 0,1%.

Акции японской пивоваренной компании Sapporo Holdings дорожают на 1,7%, сталелитейной Japan Steel - дешевеют на 1.5%.

Цена бумаг гонконгского производителя мяса WH Group падает на 3,1%, нефтедобывающей компании CNOOC - на 1,3%, оператора казино Sands China - на 0,8%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix опустилась на 1%.

Бумаги австралийских горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP дешевеют на 1,9% и 2,4% соответственно.

Нефтяной рынок умеренно опускается в ходе утренних торгов в пятницу, однако обе эталонные марки завершают месяц в плюсе, причем для WTI рост может стать самым существенным с января на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и падения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 МСК подешевели на $0,28 (0,42%) - до $66,27 за баррель. На торгах в четверг их цена повысилась на $0,06 (0,09%) и составляла на закрытие $66,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,45%) - до $59,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,05 (0,08%), до $59,43 за баррель.

С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, тогда как цена WTI подскочила на 11%.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В целом в последние недели на рост цен повлияло обострение конфликта между США и Ираном после атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе. Американские власти обвинили в организации атак Иран, хотя доказательств Пентагон предоставить не смог. После этого иранские военные сбили американский беспилотник, который, по версии Пентагона, находился на нейтральной территории, тогда как Тегеран утверждает, что он нарушил воздушное пространство Ирана.

Вместе с тем в ближайшее время состоятся две важные встречи, которые могут определить дальнейший курс нефтяных котировок.

Сначала на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить торговые вопросы. Мало кто ожидает, что страны сразу подпишут торговое соглашение и отменят взаимные пошлины, однако позитивным исходом будет отказ от введения новых ограничительных мер и возврат к переговорам.

А в начале следующей неделе в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

"Сейчас рынок очень осторожен ввиду того, что два важнейших мероприятия состоятся одно за другим", - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.