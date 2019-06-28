.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, цена WTI подскочила на 11%
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в мае замедлился до 0,9%
В мае рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,9% после повышения на 4,6% в апреле. Аналитики ожидали его повышения на 1,4%
 
О чем договорились президенты
Встреча президента РФ Владимира Путин и президента США Дональда Трампа "на полях" "двадцатки" в Осаке завершилась. Переговоры лидеров длились почти полтора часа. Ранее российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14:00 до 15:00...
 
Нацпроекты командируют в моногорода
Нацпроекты командируют в моногорода, ВЭБ и Минэкономики опробуют в них целевую консолидацию мер поддержки. Ожидается, что эта мера поддержки войдет в новую госпрограмму развития монопрофильных муниципальных образований — она разрабатывается...
 
ФАС предложила вариант расчета тарифов от эталонных затрат
"Ведомости" в пятницу пишут о доработанной версией законопроекта о регулировании тарифов. Проект внесли в правительство ФАС и Минэкономразвития в апреле. Сейчас обсуждаются подзаконные акты к нему. Изменить правила регулирования тарифов в августе...
 
28 июня 2019 года 09:50

С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, цена WTI подскочила на 11%

Фондовые индексы США преимущественно выросли в четверг в ожидании саммита G20. Рынки акций АТР снижаются в пятницу, инвесторы следят за саммитом G20. Нефть слабо дешевеет утром в пятницу, WTI завершает месяц рекордным ростом с января.

Основные американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг, и лишь Dow Jones опустился менее чем на 0,1% из-за падения акций Boeing, имеющих большой удельный вес индексе.

Инвесторы оценивали статистику и новости о развитии торгового конфликта между США и КНР.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если не достигнет торгового соглашения с лидером КНР Си Цзиньпином. "Я введу дополнительные пошлины, весьма существенные дополнительные пошлины, если не получится, если мы не договоримся", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп не исключил возможности того, что ему и Си Цзиньпину удастся достичь договоренности в ходе саммита G20 в Японии, но отметил, что введение дополнительных тарифов - это его "план Б" на случай, если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Тем временем министерство торговли США сохранило оценку роста ВВП страны в первом квартале на уровне 3,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты также не ожидали изменения оценки, сообщает Trading Economics.

При этом потребительские расходы в США, на долю которых приходится порядка 70% ВВП страны, в январе-марте выросли на 0,9% - минимальными темпами за год. Предварительная оценка составляла 1,3%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 10 тыс. и достигло максимума за семь недель - 227 тыс., по данным министерства труда.

Котировки бумаг Boeing упали на 2,9% на новости, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX. Это означает, что компании придется вносить новые изменения в программное обеспечение, что может вновь отсрочить сертификацию самолета и возобновление его полетов.

Между тем бумаги производителей полупроводников подорожали после позитивного прогноза Micron Technology Inc. (+2,8%), в том числе Advanced Micro Devices Inc. (+2,7%) и Nvidia Corp. (+2,5%).

Цена бумаг Rite Aid Corp. подскочила на 20% после падения более чем на 10% на дополнительных торгах накануне. Аптечная сеть опубликовала квартальную отчетность, которая разочаровала инвесторов: убыток оказался больше прогноза, а выручка не изменилась.

Стоимость ее конкурента Walgreens Boots Alliance Inc. повысилась на 4,1% благодаря позитивным финансовым показателям за минувший квартал.

Акции Facebook Inc. подорожали на 1% (до $189,5) после того, как аналитики Deutsche Bank повысили целевой уровень котировок до $230 с $220.

Котировки бумаг производителя продуктов питания Conagra Brands Inc. упали на 12%, мебельного ритейлера Pier 1 Imports - почти на 10% из-за слабой отчетности.

HealthEquity Inc., занимающаяся управлением счетами в сфере здравоохранения, объявила о покупке конкурирующей WageWorks Inc. примерно за $2 млрд. На этой новости акции первой компании подорожали на 5%, в то время как второй - потеряли 1,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 27 июня снизился на 0,04% и составлял 26526,58 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,38% - до 2924,92 пункта.

Значение Nasdaq Composite повысилось на 0,73%, составив 7967,76 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в пятницу, участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20, стартовавшем в пятницу в Осаке.

В пятницу Трамп уже провел встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам этих встреч Трамп заявил, что он полон оптимизма в отношении заключения торговых сделок со всеми тремя странами.

Также он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась почти полтора часа. Лидеры двух стран обсудили темы Ирана, Украины, Венесуэлы и Сирии, а также согласились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями, в которую предлагается включить Китай.

Встреча лидеров США и КНР запланирована на субботу. Инвесторы надеются, что им удастся если не заключить торговое соглашение, то хотя бы объявить перемирие в торговой войне.

"Мы уже все это видели: Китай и США ведут переговоры, заявления участников свидетельствуют, что сделка близка, а потом все разваливается", - говорит аналитик JPMorgan Asset Management Ханна Андерсон.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшается в ходе торгов в пятницу на 0,3%, более широкий Topix - на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, Shenzhen Composite - 1%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, новозеландский NZX 50 - на 0,6%, индийский BSE Sensex - на 0,25%. Индонезийский Jakarta Composite вырос на 0,1%.

Акции японской пивоваренной компании Sapporo Holdings дорожают на 1,7%, сталелитейной Japan Steel - дешевеют на 1.5%.

Цена бумаг гонконгского производителя мяса WH Group падает на 3,1%, нефтедобывающей компании CNOOC - на 1,3%, оператора казино Sands China - на 0,8%.

Капитализация южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix опустилась на 1%.

Бумаги австралийских горнодобывающих компаний Rio Tinto и BHP дешевеют на 1,9% и 2,4% соответственно.

Нефтяной рынок умеренно опускается в ходе утренних торгов в пятницу, однако обе эталонные марки завершают месяц в плюсе, причем для WTI рост может стать самым существенным с января на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и падения запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:39 МСК подешевели на $0,28 (0,42%) - до $66,27 за баррель. На торгах в четверг их цена повысилась на $0,06 (0,09%) и составляла на закрытие $66,55 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,27 (0,45%) - до $59,16 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $0,05 (0,08%), до $59,43 за баррель.

С начала июня Brent выросла в цене почти на 3%, тогда как цена WTI подскочила на 11%.

На этой неделе главным позитивным фактором для нефтяного рынка стал отчет Минэнерго США, указавший на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей. Сокращение нефтяных резервов стало рекордным с сентября 2016 года. Кроме того, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

В целом в последние недели на рост цен повлияло обострение конфликта между США и Ираном после атаки на нефтетанкеры в Ормузском проливе. Американские власти обвинили в организации атак Иран, хотя доказательств Пентагон предоставить не смог. После этого иранские военные сбили американский беспилотник, который, по версии Пентагона, находился на нейтральной территории, тогда как Тегеран утверждает, что он нарушил воздушное пространство Ирана.

Вместе с тем в ближайшее время состоятся две важные встречи, которые могут определить дальнейший курс нефтяных котировок.

Сначала на саммите G20 в Осаке президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить торговые вопросы. Мало кто ожидает, что страны сразу подпишут торговое соглашение и отменят взаимные пошлины, однако позитивным исходом будет отказ от введения новых ограничительных мер и возврат к переговорам.

А в начале следующей неделе в Вене страны ОПЕК и их партнеры, включая Россию, будут обсуждать продление соглашения об ограничении нефтедобычи. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает продление соглашения на полгода, до конца 2019 года.

"Сейчас рынок очень осторожен ввиду того, что два важнейших мероприятия состоятся одно за другим", - говорит экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 июня 2019 года 16:00
Аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП Великобритании во II квартале - ИК QBF
"Согласно окончательным данным Национальной статистической службы Великобритании, темпы роста ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2019 года составили 1,8% г/г против 1,5% г/г кварталом ранее, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. - Наибольший вклад в увеличение ВВП обеспечил...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 15:50
Рубль днем укрепляется к доллару и евро на фоне возобновившей подъем нефти
Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине после небольшого утреннего снижения на фоне возобновившей рост нефти.    читать дальше
.
28 июня 2019 года 15:33
БКС поднял рейтинг ADR ЛУКОЙЛа до "покупать" после переоценки сектора
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки для ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была повышена с...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 15:17
Рынки посылают противоречивые сигналы относительно надежд на деэскалацию торгового противостояния США и Китая - Saxo Bank
"Любители теории игр на все лады разбирают риски, связанные с начавшимся саммитом G20, при этом внимание сосредоточено не столько на самом саммите, сколько на субботней встрече китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 14:58
Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль показывает разнонаправленную динамику под влиянием новостей из японской Осаки, где проходит саммит G20. Всеобщее внимание приковано к предстоящей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина: от лидеров США и Китая ожидают прогресса в торговых переговорах. Беседа главы Белого дома с президентом...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 14:42
Участники торгов сегодня предпочтут воздержаться от активных действий и будут следить за ходом встреч лидеров стран G-20 в выходные - УК "Райффайзен Капитал"
"В пятницу, 28 июня, российский рынок торгуется в слабом плюсе на фоне разнонаправленной динамики на остальных мировых площадках: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,2%, в то время как азиатские индексы закрыли день снижением -0,1-1,1%, а европейские - немного подрастают (+0,1+0,4%), -...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 14:23
До итога G-20 рынки не готовы идти выше - Райффайзенбанк
С начала этой недели на финансовых рынках, продемонстрировавших с января этого года ралли, главным образом, благодаря изменившемуся курсу монетарной политики ФРС, наблюдается преимущественно боковое движение, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Движению вверх от исторических...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 14:00
Итоги встречи В.Путина и Д.Трампа на саммите G20 можно считать нейтральными для динамики рубля - ИК "Велес Капитал"
"Главным событием для российского рынка стала встреча В.Путина и Д.Трампа на саммите G20. Итоги встречи можно считать нейтральными для динамики рубля, инвесторы не получили какой-либо новой важной информации. К середине дня отечественная валюта торговалась почти без изменений к американскому...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 13:43
БКС открыл торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка"
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" на ожиданиях краткосрочного ралли после SPO, учитывая улучшение показателя достаточности капитала первого уровня (T1R), позитивные перспективы и низкие мультипликаторы, говорится в...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 13:25
Ожидания от встречи глав США и Китая снижаются - БКС
"Российский рынок акций занял выжидательную позицию перед результатами встречи Трампа с Си Цзиньпином и новостей относительно продления сделки ОПЕК+. Впрочем, ожидания от встречи глав США и Китая снижаются на фоне сообщений в СМИ, что Си Цзиньпин намерен выдвинуть жесткие требования, тогда как...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 13:10
БКС открыл торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка"
БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" на ожиданиях краткосрочного ралли после SPO, учитывая улучшение показателя достаточности капитала первого уровня (T1R), позитивные перспективы и низкие мультипликаторы, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Елены...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 12:52
На денежном рынке сложилась уникальная ситуация - Уралсиб
"Корсчета банков в ЦБ сократились до 700 млрд руб., минимального уровня почти за два года. Но интересен в этом случае не сам объем средств на депозитах в ЦБ, а то обстоятельство, что текущий уровень практически совпадает с объемом средств, которые Центробанк привлек на депозиты в ходе аукциона во...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 12:43
Ожидаем снижения акций РФ на фоне фиксации прибыли из-за опасений, что на G20 Китай и США значимых соглашений не достигнут -Альфа-банк
"Мы ожидаем плавного снижения российских индексов акций в пятницу, так как участники рынка будут фиксировать позиции в сильно подорожавших бумагах на опасениях, что в Осаке между Китаем и США не будут достигнуты значимые соглашения. Во второй половине дня в США будут раскрыты данные по доходам...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 12:37
Ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки и сравнительно небольшой объем первичного предложения будут поддерживать спрос на ОФЗ до конца года - Уралсиб
"В рублевом сегменте вчера второй день подряд наблюдалась сдержанная динамика: котировки ОФЗ и курс рубля изменились несущественно. Объем сделок с ОФЗ превысил 43 млрд руб. Из выпусков с постоянным купоном больше всего сделок было в семилетних ОФЗ 26226, оборот почти достиг 10 млрд руб. Более 4...    читать дальше
.
28 июня 2019 года 12:32
Рынок акций РФ утром подрос после оптимистичного завершения встречи Путина и Трампа, упал на 5% НЛМК
Москва. 28 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос по индексам на фоне стабилизации нефти и поступающих новостей со стартовавшего двухдневного саммита G20 в японской Осаке, где уже прошла встреча президентов США и России; упали на 5% акции "Новолипецкого металлургического комбината" на фоне продажи пакета бумаг с дисконтом к рынку и подешевел ряд бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.