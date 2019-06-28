Утренние прогнозы: рынок акций в пятницу окажется под давлением

В пятницу утром рынок акций будет подвержен умеренно-негативному воздействию внешнего фона, полагают эксперты. Позднее он может перейти в состояние консолидации.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций вчера завершил торги локальным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи. С точки зрения краткосрочной динамики рынка ключевое влияние по-прежнему может исходить со стороны внешнего фона. Сегодняшняя программа саммита G-20 может быть интересна для российского рынка прежде всего встречей Президентов США и РФ, но в то же время, вероятно, влияние итогов завтрашней встречи между американской и китайской группой через влияние общего риск-аппетита будет более значимо. Сегодня в базовом сценарии ожидаем продолжения консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п. Впервые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход большого количества статистических показателей. Наиболее значимым из них станет публикация финального значения июньского индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК). Некоторое влияние на рынок также могут оказать новости с начавшегося саммита "Большой двадцатки"".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением негативного внешнего фона и, скорее всего, выйдут в умеренный минус. Напряженность на рынках перед торговыми переговорами возрастает. При этом повлиять на динамику российских активов могут и новости, касающиеся отношений России с США и другими странами".