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Главная / Мнения аналитиков / Открытие индекса Мосбиржи состоится с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. - ИК "Алго Капитал"
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28 июня 2019 года 09:13
Открытие индекса Мосбиржи состоится с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п. Впервые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход большого количества статистических показателей. Наиболее значимым из них станет публикация финального значения июньского индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК). Некоторое влияние на рынок также могут оказать новости с начавшегося саммита "Большой двадцатки"", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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28 июня 2019 года 09:33
Паре доллар/рубль не удалось пройти ключевой уровень 62.50, что может создать предпосылки для ослабления рубля к рубежу 64 - ГК "ФИНАМ"
"На данном этапе паре доллар/рубль не удалось пройти один из ключевых уровней - 62.50, что может создать предпосылки для плавного ослабления рубля к рубежу 64. Однако при усилении позитивных настроений на внешних и сырьевых площадках российская валюта вполне способна продолжить укрепление и... читать дальше
.28 июня 2019 года 09:05
В пятницу ожидаем продолжения консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов - Промсвязьбанк
По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, в преддверии саммита G-20 на рынках преобладают осторожные настроения. Вчера экономический советник Белого Дома Л.Кудлоу заявил, что субботняя встреча между лидерами США и Китая будет проходить без предварительных договоренностей.... читать дальше
.27 июня 2019 года 19:34
Москва. 27 июня. Доллар и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несущественно повышается к бивалютной корзине в ожидании первых новостей с саммита G20 в японской Осаке. читать дальше
.27 июня 2019 года 19:16
Москва. 27 июня. Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожидания саммита G20, где должна состояться встреча глав США и Китая по вопросам торговли; индекс МосБиржи обновил утром исторический максимум на отметке 2790 пунктов, после чего немного отступил из-за коррекции нефти вниз. читать дальше
.27 июня 2019 года 19:00
Вторую неделю подряд рынок акций РФ находится в зоне, соответствующей рекомендации "продавать" - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По мнению... читать дальше
.27 июня 2019 года 18:45
Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подрастают после снижения накануне на фоне восстановления у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно растут в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 июня 2019 года 18:45
Налоговый период вышел на финишную прямую, рубль в четверг торговался вблизи нулевой отметки - ИК "Велес Капитал"
"В четверг среди валют на развивающихся рынках не наблюдалось единой динамики. В частности, к окончанию рабочего дня доллар укреплялся к бразильскому реалу, мексиканскому и аргентинскому песо, но при этом терял позиции в парах с южноафриканским рэндом, индийской рупией. Рубль в подобных условиях... читать дальше
.27 июня 2019 года 18:25
"В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать небольшой рост на умеренно позитивном внешнем фоне. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог удержать позиции выше 66 долларов, перейдя в консолидацию над этим уровнем. Западные фондовые площадки не... читать дальше
.27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:46
"Рубль пытался укрепляться на ожиданиях позитивных новостей политики с саммита G20. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,71%, недельная до 7,76%, а месячная осталась на уровне 7,87%. На текущий момент рубль может... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+ до конца года без внесения значимых изменений в... читать дальше
.27 июня 2019 года 15:45
"Рост рынка акций продолжится. Весьма вероятно, Газпром протестирует уровень 250 рублей, и институционалы входили в рынок акций не для того, чтобы разбежаться сразу после отсечки. Вероятнее всего, несколько месяцев "бычьего рынка" у нас в запасе есть. Да, сегодня рынок не особо настроен на рост,... читать дальше
.27 июня 2019 года 15:40
Рубль перешел к небольшому укреплению к доллару и евро на дневных торгах последнего дня налоговых выплат июня
Москва. 27 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль возобновил укрепление к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат июня. читать дальше
.27 июня 2019 года 15:10
"Российский рынок акций начал четверг достаточно бодро и достиг нового исторического максимума - 2788,19 пунктов, - напоминает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Затем последовал небольшой откат в район 2770-2775 пунктов. Не исключено, что сегодня или завтра рекордная планка может... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
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