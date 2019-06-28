.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / В пятницу ожидаем продолжения консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов - Промсвязьбанк
.
28 июня 2019 года 09:05
В пятницу ожидаем продолжения консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов - Промсвязьбанк
По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, в преддверии саммита G-20 на рынках преобладают осторожные настроения. Вчера экономический советник Белого Дома Л.Кудлоу заявил, что субботняя встреча между лидерами США и Китая будет проходить без предварительных договоренностей. Согласно комментариям в деловых СМИ, ссылающихся на собственные источники, китайская сторона собирается настаивать на снятии ограничений к Huawei, как необходимому условию для заключения торговой сделки. На взгляд эксперта банка. стороны по-прежнему имеют много разногласий и в ключевом переговорном вопросе последних месяцев - теме защиты интеллектуальной собственности иностранных компаний на китайском рынке, и для реализации инициатив американской стороны необходимо вносить изменение в законодательство КНР. "Повторим нашу идею, что для поддержания риск-аппетита на рынках на необходимом уровне на саммите крайне желательно увидеть, как минимум, обещание сторон не вводить в течение определенного срока новые ограничительные меры и представить новую дорожную карту постепенного движения к достижению полноценной торговой сделки. Если этого добиться не удастся, рынки может ждать разочарование", - подчеркивает Михаил Поддубский. За подготовкой к саммиту G-20 внимание к публикуемой макроэкономической статистике несколько снизилось. Вчерашняя третья оценка ВВП США за 1 квартал подтвердила темпы роста в 3,1% (сегодня будут опубликованы данные по расходам на личное потребление в США). Из негативных данных эксперт Промсвязьбанка отметил публикацию отчета по оценке потребительского и делового доверия в еврозоне, где совокупный индикатор снизился до минимумов с 1 кв. 2016 г., что усиливает опасения относительно влияния негативной динамики в производственном секторе на всю экономику региона в целом. "Российский рынок акций вчера завершил торги локальным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи. С точки зрения краткосрочной динамики рынка ключевое влияние по-прежнему может исходить со стороны внешнего фона. Сегодняшняя программа саммита G-20 может быть интересна для российского рынка прежде всего встречей Президентов США и РФ, но в то же время, вероятно, влияние итогов завтрашней встречи между американской и китайской группой через влияние общего риск-аппетита будет более значимо. Сегодня в базовом сценарии ожидаем продолжения консолидации индекса Мосбиржи в диапазоне 2760-2790 пунктов", - прогнозирует Михаил Поддубский.
.
Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
.
28 июня 2019 года 09:33
Паре доллар/рубль не удалось пройти ключевой уровень 62.50, что может создать предпосылки для ослабления рубля к рубежу 64 - ГК "ФИНАМ"
"На данном этапе паре доллар/рубль не удалось пройти один из ключевых уровней - 62.50, что может создать предпосылки для плавного ослабления рубля к рубежу 64. Однако при усилении позитивных настроений на внешних и сырьевых площадках российская валюта вполне способна продолжить укрепление и... читать дальше
.28 июня 2019 года 09:13
Открытие индекса Мосбиржи состоится с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. - ИК "Алго Капитал"
"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п. Впервые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение... читать дальше
.27 июня 2019 года 19:34
Москва. 27 июня. Доллар и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несущественно повышается к бивалютной корзине в ожидании первых новостей с саммита G20 в японской Осаке. читать дальше
.27 июня 2019 года 19:16
Москва. 27 июня. Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожидания саммита G20, где должна состояться встреча глав США и Китая по вопросам торговли; индекс МосБиржи обновил утром исторический максимум на отметке 2790 пунктов, после чего немного отступил из-за коррекции нефти вниз. читать дальше
.27 июня 2019 года 19:00
Вторую неделю подряд рынок акций РФ находится в зоне, соответствующей рекомендации "продавать" - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По мнению... читать дальше
.27 июня 2019 года 18:45
Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подрастают после снижения накануне на фоне восстановления у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно растут в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 июня 2019 года 18:45
Налоговый период вышел на финишную прямую, рубль в четверг торговался вблизи нулевой отметки - ИК "Велес Капитал"
"В четверг среди валют на развивающихся рынках не наблюдалось единой динамики. В частности, к окончанию рабочего дня доллар укреплялся к бразильскому реалу, мексиканскому и аргентинскому песо, но при этом терял позиции в парах с южноафриканским рэндом, индийской рупией. Рубль в подобных условиях... читать дальше
.27 июня 2019 года 18:25
"В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать небольшой рост на умеренно позитивном внешнем фоне. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог удержать позиции выше 66 долларов, перейдя в консолидацию над этим уровнем. Западные фондовые площадки не... читать дальше
.27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:46
"Рубль пытался укрепляться на ожиданиях позитивных новостей политики с саммита G20. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,71%, недельная до 7,76%, а месячная осталась на уровне 7,87%. На текущий момент рубль может... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+ до конца года без внесения значимых изменений в... читать дальше
.27 июня 2019 года 15:45
"Рост рынка акций продолжится. Весьма вероятно, Газпром протестирует уровень 250 рублей, и институционалы входили в рынок акций не для того, чтобы разбежаться сразу после отсечки. Вероятнее всего, несколько месяцев "бычьего рынка" у нас в запасе есть. Да, сегодня рынок не особо настроен на рост,... читать дальше
.27 июня 2019 года 15:40
Рубль перешел к небольшому укреплению к доллару и евро на дневных торгах последнего дня налоговых выплат июня
Москва. 27 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль возобновил укрепление к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат июня. читать дальше
.27 июня 2019 года 15:10
"Российский рынок акций начал четверг достаточно бодро и достиг нового исторического максимума - 2788,19 пунктов, - напоминает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Затем последовал небольшой откат в район 2770-2775 пунктов. Не исключено, что сегодня или завтра рекордная планка может... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.