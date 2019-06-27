Рубль почти не меняется к доллару и евро в ожидании новостей с саммита G20

Москва. 27 июня. Доллар и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несущественно повышается к бивалютной корзине в ожидании первых новостей с саммита G20 в японской Осаке.

Курс доллара США составил 63,06 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,69 руб./EUR1, подешевев на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 1,34 копейки - до 66,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка не проявляют особой активности перед ключевым событием ближайшего времени, саммита G20 в Осаке. Президент США Дональд Трамп уже прибыл в Японию и на G20 у него запланированы несколько встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, который ранее также уже прибыл в Осаку.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в 14:00 (8:00 по МСК) в пятницу, сообщила американская администрация. В Кремле заявили, что российская сторона рассчитывает, что на встрече Путина и Трампа будут предметно обсуждаться ситуация в двусторонних отношениях, вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, иранская ядерная программа.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на субботу. Накануне Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил президент США.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, торги на российском валютном рынке проходят в неактивном режиме и пара "доллар-рубль" в течение значительной части дня держится вблизи отметки 63 руб./$1. "В целом для всей группы валют emerging markets ключевым событием является саммит G20, который стартует завтра, и в преддверии него глобальные рынки демонстрируют смешанную динамику. Явно выраженной тенденции сейчас нет, нет также и особо интересных новостных поводов, способных оказать влияние на рынки", - отметил Поддубский.

"Внешний фон для рубля остается тревожным в силу сохраняющейся неопределенности относительно исхода встречи Трампа и Си в рамках Большой двадцатки. Вчерашние сигналы со стороны США о возможном возврате на путь переговоров поддержали ряд валют развивающихся стран (в том числе, южноафриканский ранд, мексиканский песо, турецкую лиру, индийскую рупию и бразильский реал), тем не менее, текущие настроения на глобальных площадках вряд ли можно назвать устойчиво позитивными. До получения информации об исходе американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Небольшую поддержку рублю в течение дня оказывал спрос на рублевую ликвидность для последних в этом месяце налоговых выплат. В пятницу компании-экспортеры перечисляют в бюджет налог на прибыль, ранее на неделе были уплачены НДС, НДПИ и акцизы. Общий объем выплат в этом месяце аналитики оценивают в 1,3 трлн рублей.

"На внутреннем межбанковском рынке налоговый период вышел на финишную прямую. Основные налоговые платежи остались позади, банкам осталось перечислить лишь налог на прибыль, однако спрос кредитных организаций на ежедневном аукционе РЕПО Федерального казначейства по-прежнему сохраняется высоким, достигнув накануне очередного максимума (почти 600 млрд рублей). В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к стартующему в пятницу саммиту G20, от которого инвесторы ждут прежде всего встречи лидеров США и Китая. Надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь усилились, однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику в четверг вечером после существенного роста накануне на фоне заявлений президента США Трампа о возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,24% - до $65,53 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,1% - до $59,32 за баррель.

Рост цен на нефть в среду последовал за публикацией отчета Минэнерго США, указавшего на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 июня на 23,69 копейки, до 63,0452 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,19 копейки, до 71,6635 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 5 копеек по отношению к среде и составил 63,0276 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,91 копейки и составил 63,0487 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 805,483 млн, из которых $749,365 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 56,118 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 9,75 копейки по отношению к среде, до 71,6438 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,37 копейки и составил 71,637 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR807,068 млн, из которых EUR274,057 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR533,011 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,71% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,76% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне среды - 7,87%, 8,03% и 8,09% годовых соответственно.