Рынок акций РФ в четверг обновил максимум МосБиржи, но потом сдал назад из-за ослабления нефти

Москва. 27 июня. Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожидания саммита G20, где должна состояться встреча глав США и Китая по вопросам торговли; индекс МосБиржи обновил утром исторический максимум на отметке 2790 пунктов, после чего немного отступил из-за коррекции нефти вниз.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2779,66 пункта (+0,2%, максимум дня и новый пик - 2790,39 пункта), индекс РТС - 1388,07 пункта (+0,1%, максимум дня и новый пик с июля 2014 года - 1396,19 пункта); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,1%.

Доллар стоил 63,08 рубля (+0,25 копейки).

Подорожали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1%, до 42,4 рубля - максимум с мая 2016 года), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Локальную поддержку акциям Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,04%) оказали сообщения, что Emirates NBD получил разрешение центробанка Объединенных Арабских Эмиратов на покупку турецкого Denizbank у Сбербанка, о чем сообщило агентства Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. Как сообщает агентство, для закрытия сделки еще требуется одобрение банковского регулятора Турции. Ранее Сбербанк заявлял о планах продажи дочернего турецкого Denizbank до конца первого полугодия 2019 года.

Подешевели из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,2%, до 0,557 рубля; дивиденды за 2018 год - 0,0368 рубля на акцию), просели бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%).

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20 в Осаке запланирована на субботу. Ее результат будет иметь важное значение как для мировой экономики, так и для финансовых рынков, которые в последние 18 месяцев находятся в подвешенном состоянии из-за торгового конфликта двух стран.

В четверг газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США и Китай предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне перед саммитом G20 для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров двух стран. Как сказал один из собеседников газеты, решение Трампа приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая было условием проведения встречи с Си Цзиньпином в Осаке, однако Трамп может в любой момент изменить свое решение.

Сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

На этом фоне в четверг выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (FTSE просел на 0,2%, DAX растет на 0,2%), плюсует Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Оценка Минторгом США роста ВВП страны в I квартале оставлена на уровне 3,1% в годовом выражении, как и ожидалось.

Нефть в четверг скорректировалась вниз после роста к максимумам с конца мая на статистике Минэнерго США о рекордном с 2016 года сокращении запасов сырья в стране. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $65,35 за баррель (-0,5% и +2,2% накануне), августовская цена WTI - $59,17 за баррель (-0,4% и +2,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 12,79 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения на 2,8-2,9 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с.

Для WTI дополнительным фактором роста стала новость о планируемом закрытии крупнейшего на восточном побережье США нефтеперерабатывающего комплекса, принадлежащего генерирующей компании Philadelphia Energy Solutions (PES). Об этом сообщил мэр Филадельфии Джим Кенни.

НПЗ находится на южной окраине Филадельфии и производит порядка 335 тыс. баррелей продуктов нефтепереработки в сутки, обеспечивая около 3% потребностей региона в бензине. Ранее на заводе произошел масштабный пожар, вызвавший приостановку его работы.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи утром обновил максимум, однако уже днем в четверг внешний фон начал портиться благодаря заявлениям Трампа, который сообщил о возможности заключения сделки с президентом Китая, но также отметил, что спокойно повысит тарифы на весь китайский экспорт, если сделки не будет.

Рубль пытался укрепляться на ожиданиях позитивных новостей политики с саммита G20, в рамках которого состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и глав США, Великобритании, ФРГ и Франции. Затем начнется официальный визит Путина в Японию. Отечественная валюта потеряла фактор поддержки в виде налогового периода, да и текущие доходности на рынке ОФЗ явно не способствуют интересу инвесторов.

Саммит G20 может стать поворотным пунктом в торговой войне, но также может завершиться без позитивного результата. Wall Street Journal пишет о том, что президент КНР готов предложить Трампу сделку, но только с учетом снятия каких-либо ограничений для обмена технологиями и проникновения на рынке. Естественно, что речь идет о Huawei, которая становится яблоком современного раздора. Нефть пока проявляет осторожность перед саммитом, министр энергетики Ирака заявил о том, что ОПЕК, скорее всего, продлит сделку по ограничению добычи с прежними параметрами. Российский рынок завершил день с незначительными изменениями индексов, так как поводов для сильных движений не было. Однако уже на старте торгов в пятницу могут появиться позитивные новости, так как встреча президентов Путина и Трампа начнется в 8:00 МСК, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также отметил отсутствие существенных поводов как для уверенного роста, так и для снижения рынка акций. Инвесторы замерли в ожидании саммита G20 и результатов переговоров между лидерами США и Китая, которые состоятся в субботу. В результате, на рынке сохраняется консолидация в диапазоне 2730-2790 пунктов по индексу МосБиржи. Вероятно, в рамках пятничных торгов рынок также не покажет направленного движения.

По словам финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, до конца недели рекордная планка по индексу МосБиржи может быть еще раз повышена на фоне улучшения общерыночных настроений и геополитических событий.

Покупки в активах emerging markets активизировались в связи с сообщениями СМИ о перемирии в торговом конфликте США и Китая и усилением надежд на прогресс по итогам встречи лидеров двух государств на G20. При этом привлекательности российскому рынку добавляют крепкий фундаментальный базис экономики, выгодно отличающий РФ от других развивающихся стран, а также признаки геополитической переоценки инвесторами отечественного рынка на фоне ряда событий. Так, ПАСЕ в среду подтвердила в полном объеме полномочия делегации РФ, а лидеры России и США на встрече в пятницу хотя и вряд ли придут к прорывам в отношениях, но вполне могут закончить позитивной риторикой и даже наметить план сотрудничества по некоторым направлениям.

"Медвежьими" факторами являются коррекция цен на нефть, а также сигналы ФРС о том, что снижение базовой ставки в июле не гарантировано, несмотря ни на ожидания рынков, ни на политическое давление на регулятор из Белого дома. В пятницу индекс МосБиржи будет отыгрывать новости с G20, волатильность может резко повыситься и коридор колебаний может составить 2720-2800 пунктов, считает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, фондовые площадки болезненно восприняли рассуждения президента США Трампа о возможных мерах к Китаю, если торговые переговоры с КНР не приведут к позитивным изменениям. Нефть подросла, но затем вернулась к коррекции на фоне укрепления доллара после комментариев представителей Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики.

График лидеров стран в преддверии саммита "большой двадцатки" на предстоящих выходных становится все более плотным. Лидеры России и США проведут часовую встречу в ходе саммита в пятницу, также намечены встречи Владимира Путина с лидерами Великобритании и Саудовской Аравии. По сообщению Reuters, встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в 5:30 МСК в субботу. Это значит, что у глобальных фондовых рынков будет возможность отреагировать на ее итоги только в понедельник.

Сообщения о приостановке торговой войны США и Китая улучшили настрой азиатских рынков - издание South China Morning Post сообщило, что КНР и США достигли предварительной договоренности о приостановке торговой войны на шесть месяцев для возобновления переговоров, а министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что к моменту усиления разногласий между США и Китаем в начале мая торговое соглашение было готово на 90%, отмечают аналитики.

Эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский также обратил внимание на то, что ряд деловых СМИ допустил ошибку, цитируя слова министра финансов США Мнучина о том, что якобы сделка с Китаем "готова на 90%". На самом деле, речь всего лишь шла о том, что "стороны прошли около 90% пути". И это меняет дело, ибо в противном случае возникала масса вопросов - в частности, зачем Трамп так рьяно "педалирует" встречу с Си Цзыньпином на саммите.

Тем временем, газета South China Morning Post сообщила в четверг, что США и Китай "предварительно договорились о тарифном перемирии для возобновления торговых переговоров". Как сообщается, подробности будут объявлены в преддверии субботней встречи Трампа и Си Цзиньпина. Полагается, что подобный маневр предотвратит исполнение угрозы Трампа о расширении перечня китайских товаров, подлежащих 25%-ной тарификации, до $300 млрд. По сообщению китайского издания, власти КНР потребовали, чтобы новые дополнительные импортные тарифы были отложены как условие их возвращения за стол переговоров. В этой ситуации нельзя исключить, что Трамп может и передумать встречаться с китайской делегацией в Осаке.

Настроения на саммите G20 может подпортить не только несговорчивость людей, но и погода. Власти японского города Осака предупреждают о ливнях и штормовом ветре: ожидается, что на Осаку обрушится тропический циклон с вечера 27 июня до утра 28 июня, который в течение следующих 24 часов перерастет в тайфун, отмечает Рожанковский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг выросли акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+8,5%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+6,9%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+6,2%), акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+4,5%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,9%).

Подешевели акции ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-13,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-4,4%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,903 млрд рублей (из них 11,465 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 5,182 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) ).