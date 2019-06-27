Цены евробондов РФ в четверг слегка подрастают на фоне возросшего "аппетита к риску"

Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подрастают после снижения накануне на фоне восстановления у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно растут в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 26 июня на 10 базисных пунктов и составила 113,11% от номинала, что соответствует доходности 3,045% годовых (снижение на 4 базисных пункта).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 5 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,63% от номинала. Их доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,73% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 2 пункта и составил 131,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 26 июня на 14 базисных пунктов - до 121,18% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 4,44% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 21 базисный пункт - до 117,11% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта и составила 4,425% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 13 базисных пунктов - до 106,37% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,695% годовых), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 106,96% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,10% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 15 базисных пунктов - до 110,21% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 4,6% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 20 базисных пунктов, до 103,25% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,775% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации растут в цене, отражая восстановление "аппетита к риску" у глобальных инвесторов. Вместе с отечественными евробондами растут котировки и суверенных еврооблигаций Турции, Бразилии, Чили, ЮАР, Мексики. Поддержку валютным долговым бумагам оказывает тот факт, что все больше и больше инвестиционных компаний и банков пересматривают свои прогнозы относительно ставки ФРС на текущий и следующий год и снижают прогнозируемый уровень доходности американских казначейских обязательств. В частности, сегодня агентство Bloomberg сообщило о том, что стратеги Goldman Sachs понизили прогноз доходности десятилетних US Treasuries до 1,75% годовых. Приблизительно месяц назад до аналогичного уровня понизило свой прогноз и инвестиционное подразделение JPMorgan", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

"Таким образом, ожидания глобальных инвесторов относительно того, что процентные ставки десятилетних US Treasuries опустятся ниже 2% годовых, поддерживают спрос на высокодоходные облигации стран с развивающейся экономикой. Кроме того, позитивным фактором для еврооблигаций России выступают высокие цены на нефть, которые в последнее время держатся выше отметки $65 за баррель для сорта Brent", - отметил Монастыршин.