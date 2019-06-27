Вторую неделю подряд рынок акций РФ находится в зоне, соответствующей рекомендации "продавать" - БКС

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По мнению экспертов, рынок акций РФ вторую неделю подряд находится в зоне, соответствующей рекомендации "продавать".

При этом все категории инвесторов действовали в соответствии с фундаментальным взглядом аналитиков "БКС Глобал Маркетс", отмечают они. Розничные инвесторы остались чистыми продавцами. Институционалы также выступили в качестве продавцов: на каждые $2 продаж пришелся $1 покупок. "Таким образом, на рынке сложилась ситуация, когда все категории инвесторов действовали в соответствии с нашим фундаментальным взглядом", - пишут аналитики.

В то же время, по данным анализа, проведенного "БКС Глобал Маркетс", после восьми недель оттоков подряд ETF, ориентированные на Россию (в частности, RSX), показали скромные, но положительные чистые притоки в объеме $9,2 млн. Наиболее крупные однодневные притоки в RSX ETF в объеме $11 млн наблюдались в прошлую пятницу (еще до позитива со стороны ПАСЕ). Оттоки из фондов акций GEM ETF также прекратились вслед за динамикой фондов облигаций EM - эксперты инвестбанка отметили положительные значения впервые с начала мая. По их оценкам, совокупные притоки в российские акции за неделю составили $11,9 млн.

"Позитив со стороны ПАСЕ, ФРС и ОПЕК+ сохранил в перегретом состоянии индекс РТС, который почти достиг 5-летнего максимума в конце прошлой недели. В ближайшие дни рынок, возможно, получит поддержку благодаря потенциальному ослаблению торговой напряженности, однако в случае разочарования "быкам" предстоит длинная дорога вниз", - говорится в обзоре.