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27 июня 2019 года 18:45
Налоговый период вышел на финишную прямую, рубль в четверг торговался вблизи нулевой отметки - ИК "Велес Капитал"
"В четверг среди валют на развивающихся рынках не наблюдалось единой динамики. В частности, к окончанию рабочего дня доллар укреплялся к бразильскому реалу, мексиканскому и аргентинскому песо, но при этом терял позиции в парах с южноафриканским рэндом, индийской рупией. Рубль в подобных условиях торговался вблизи нулевой отметки. На внутреннем межбанковском рынке налоговый период вышел на финишную прямую. Основные налоговые платежи пройдены, и банкам осталось перечислить в птяницу лишь налог на прибыль, однако спрос кредитных организаций на ежедневном аукционе РЕПО Федерального казначейства не только не сокращается, но и продолжает расти (так, в четверг объем заявок достиг 621 млрд руб. при лимите казначейства в 400 млрд руб.). В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к стартующему в пятницу саммиту G20, от которого инвесторы ждут прежде всего встречи лидеров США и Китая. Надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь возросли, однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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27 июня 2019 года 19:34
Москва. 27 июня. Доллар и евро лишь незначительно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль несущественно повышается к бивалютной корзине в ожидании первых новостей с саммита G20 в японской Осаке. читать дальше
.27 июня 2019 года 19:16
Москва. 27 июня. Рынок акций РФ в четверг подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожидания саммита G20, где должна состояться встреча глав США и Китая по вопросам торговли; индекс МосБиржи обновил утром исторический максимум на отметке 2790 пунктов, после чего немного отступил из-за коррекции нефти вниз. читать дальше
.27 июня 2019 года 19:00
Вторую неделю подряд рынок акций РФ находится в зоне, соответствующей рекомендации "продавать" - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 26 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По мнению... читать дальше
.27 июня 2019 года 18:45
Москва. 27 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг слегка подрастают после снижения накануне на фоне восстановления у глобальных инвесторов "аппетита к риску". При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также плавно растут в цене, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.27 июня 2019 года 18:25
"В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать небольшой рост на умеренно позитивном внешнем фоне. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог удержать позиции выше 66 долларов, перейдя в консолидацию над этим уровнем. Западные фондовые площадки не... читать дальше
.27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:46
"Рубль пытался укрепляться на ожиданиях позитивных новостей политики с саммита G20. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,71%, недельная до 7,76%, а месячная осталась на уровне 7,87%. На текущий момент рубль может... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+ до конца года без внесения значимых изменений в... читать дальше
.27 июня 2019 года 15:45
"Рост рынка акций продолжится. Весьма вероятно, Газпром протестирует уровень 250 рублей, и институционалы входили в рынок акций не для того, чтобы разбежаться сразу после отсечки. Вероятнее всего, несколько месяцев "бычьего рынка" у нас в запасе есть. Да, сегодня рынок не особо настроен на рост,... читать дальше
.27 июня 2019 года 15:40
Рубль перешел к небольшому укреплению к доллару и евро на дневных торгах последнего дня налоговых выплат июня
Москва. 27 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль возобновил укрепление к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат июня. читать дальше
.27 июня 2019 года 15:10
"Российский рынок акций начал четверг достаточно бодро и достиг нового исторического максимума - 2788,19 пунктов, - напоминает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Затем последовал небольшой откат в район 2770-2775 пунктов. Не исключено, что сегодня или завтра рекордная планка может... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:11
"Через полтора часа после начала торгов EUR/RUB закрепилась на отметке 71,4, а USDRUB - на 62,8. - констатируют аналитики FxPro. - Внутридневная тенденция на обеих парах - нисходящая. Рост котировок рубля объясняется глобальными новостями из США и Европы - в частности, падением фондовых индексов... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:50
Инвестиционная компания (ИК) Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) до $240 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена до "покупать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
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