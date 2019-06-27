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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций консолидируется в ожидании саммита G-20 - Промсвязьбанк
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27 июня 2019 года 18:25
Рынок акций консолидируется в ожидании саммита G-20 - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок смог продемонстрировать небольшой рост на умеренно позитивном внешнем фоне. На рынке энергоносителей ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог удержать позиции выше 66 долларов, перейдя в консолидацию над этим уровнем. Западные фондовые площадки не демонстрировали единой динамики. Так, в Европе основные индексы к вечеру изменились в пределах от -0,1% до 0,3%. В США после первых часов торгов Dow Jones отступил на 0,1%, а S&P500 прибавил 0,4%. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,2%, поднявшись в район 2779 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги НЛМК и "префы" Сургутнефтегаза, рост которых составил 2,2% и 2% соответственно. Хуже рынка торговались ОГК-2, Алроса и Магнит, потерявшие более 1,5%. Отметим, что в рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи смог обновить исторический максимум, в моменте достигая 2790,6 пункта. Однако закрепиться на новых высотах не получилось, а по итогу дня был продемонстрирован лишь умеренный рост. При этом не наблюдается существенных поводов, как для уверенного роста, так и для снижения. Инвесторы "замерли" в ожидании саммита G-20, который стартует завтра, и результатов переговоров между лидерами США и Китая, которые состоятся в субботу. В результате, на рынке сохраняется консолидация в диапазоне 2730 - 2790 пунктов. Вероятно, в рамках пятничных торгов мы также не увидим направленного движения", - прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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.27 июня 2019 года 15:45
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.27 июня 2019 года 15:40
Рубль перешел к небольшому укреплению к доллару и евро на дневных торгах последнего дня налоговых выплат июня
Москва. 27 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль возобновил укрепление к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат июня. читать дальше
.27 июня 2019 года 15:10
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.27 июня 2019 года 14:11
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Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
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