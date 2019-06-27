Пока пара EUR/USD останется в диапазоне от 1.11 до 1.14 - ИК QBF

"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц. Годовая инфляция в Германии выросла до 1.6 проц. с 1.3. проц. Гармонизированный показатель, который рассчитывается по общеевропейским принципам, остался без изменений: за месяц плюс 0.1 проц. и за год 1.3 проц. По отдельным немецким землям всплеск инфляции в пределах 0.2-0.3 выше предыдущих показателей наблюдался в Баварии, Саксонии и Бранденбурге.

В целом, говорить о какой-то устойчивой тенденции увеличения инфляции в Германии - рано, пока годовой уровень в 1.6 еще далек от желаемых ЕЦБ показателей в 2 проц. Без устойчивой тенденции на увеличение индекса CPI в Германии трудно рассчитывать на рост единой европейской валюты. Показательна реакция в паре EUR\USD, сразу после выхода данные по инфляции в Германии курс евро к доллару упал с уровня 1.1385 на 1.1375".

По мнению Олега Богданова, вряд ли эти данные изменят общую дефляционную картину в Европе: как раз сегодня выходила статистика по Испании, там в июне наблюдалась дефляция, индекс CPI снизился на 0.1 проц. за месяц, а годовой показатель опустился вообще до 0.6 проц. "Понятно, что в таких условиях Европейский ЦБ не будет менять курс на запуск осенью программы по долгосрочному финансированию TLTRO 3, а на заседании 25 июля от Марио Драги вполне можно ожидать дальнейших предложений по смягчению монетарной политики. Поэтому на мировом валютном рынке игроки будут внимательно следить за тем, какой из центробанков - ФРС или ЕЦБ - будет активнее смягчать монетарный курс, и уже исходя из этого принимать решения по покупке или продаже евро. Пока пара EUR/USD останется в диапазоне от 1.11 до 1.14", - заключает эксперт ИК QBF.