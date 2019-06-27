Рубль перешел к небольшому укреплению к доллару и евро на дневных торгах последнего дня налоговых выплат июня

Москва. 27 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг днем, рубль возобновил укрепление к бивалютной корзине в условиях спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 62,93 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,6 руб./EUR1, подешевев на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,45 копейки - до 66,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 июня на 23,69 копейки, до 63,0452 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,19 копейки, до 71,6635 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил небольшое укрепление к доллару и евро на дневных торгах после утренней просадки благодаря спросу на рублевую ликвидность для последних в этом месяце налоговых выплат. Сегодня компании-экспортеры перечисляют в бюджет налог на прибыль, ранее на неделе были уплачены НДС, НДПИ и акцизы. Общий объем выплат в этом месяце аналитики оценивают в 1,3 трлн рублей. При этом рубль слабо реагирует на падение цен на нефть и снижение мировых площадок в ожидании саммита G20 в Осаке.

"На внутреннем межбанковском рынке налоговый период вышел на финишную прямую. Основные налоговые платежи остались позади, банкам осталось перечислить лишь налог на прибыль, однако спрос кредитных организаций на ежедневном аукционе РЕПО Федерального казначейства по-прежнему сохраняется высоким, достигнув накануне очередного максимума (почти 600 млрд рублей). В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к стартующему в пятницу саммиту G20, от которого инвесторы ждут прежде всего встречи лидеров США и Китая. Надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь усилились, однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Президент США Дональд Трамп уже прибыл в Японию, где он примет участие в саммите G20, сообщает агентство Associated Press. Самолет американского президента приземлился в международном аэропорту Осаки, где сейчас идет сильный дождь. На саммите G20 у Трампа запланированы несколько встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, который ранее также уже прибыл в Осаку.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в 14:00 (8:00 по МСК) в пятницу в Осаке, сообщила американская администрация. В Кремле заявили, что российская сторона рассчитывает, что на встрече Путина и Трампа будут предметно обсуждаться ситуация в двусторонних отношениях, вопросы стратегической стабильности, региональные конфликты, иранская ядерная программа.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина запланирована на субботу. Накануне Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил президент США.

"Внешний фон для рубля остается тревожным в силу сохраняющейся неопределенности относительно исхода встречи Трампа и Си в рамках Большой двадцатки. Вчерашние сигналы со стороны США о возможном возврате на путь переговоров поддержали ряд валют развивающихся стран (в том числе, южноафриканский ранд, мексиканский песо, турецкую лиру, индийскую рупию и бразильский реал), тем не менее, текущие настроения на глобальных площадках вряд ли можно назвать устойчиво позитивными. До получения информации об исходе американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после существенного роста накануне на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,9% - до $65,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,84% - до $58,88 за баррель.

Рост цен на нефть в среду последовал за публикацией отчета Минэнерго США, указавшего на падение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Ранее Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,71% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 7,76% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровне среды - 7,87%, 8,03% и 8,09% годовых соответственно.