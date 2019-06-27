Вероятнее всего, несколько месяцев "бычьего рынка" у нас в запасе есть - ИК "ФИНАМ"

"Рост рынка акций продолжится. Весьма вероятно, Газпром протестирует уровень 250 рублей, и институционалы входили в рынок акций не для того, чтобы разбежаться сразу после отсечки. Вероятнее всего, несколько месяцев "бычьего рынка" у нас в запасе есть. Да, сегодня рынок не особо настроен на рост, индекс Мосбиржи снижается на 0,24%, валютный индекс РТС - на 0,16%. Небольшая коррекция снимает перекупленость рынка, стоит готовиться к активным покупкам при улучшении ситуации на глобальных рынках", - указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.