Итоги G20 позволят ОПЕК+ объективней оценить баланс нефтяного рынка во II полугодии - БКС

Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+ до конца года без внесения значимых изменений в объемы квот сокращения добычи по итогам июльской встречи министров. Основной целью ОПЕК+ является достижение баланса рынка в среднесрочной перспективе с соответствующим снижением волатильности нефтяных цен. В данный же момент на нефтяной рынок оказывают существенное воздействие геополитические факторы, характер которых не поддается прогнозированию.

"В этой связи инструмент пакта ОПЕК+ позволяет основным экспортерам энергоносителя сохранять контроль над рынком, параллельно усиливая свои экономические позиции. - отмечает Антон Покатович. - В очередной раз следует заметить, что для большинства ближневосточных экспортёров "зона комфорта" в ценовой конъюнктуре нефти начинается вблизи уровней 70$. Более того, можно предположить, что в текущих условиях в перспективе ближайших шести месяцев экспортеры не видят масштабных ценовых угроз для роста мирового спроса на нефть, что также позволяет им удерживать свою добычу под квотами. По нашему мнению, итоги переговоров США и Китая на полях G20 позволят участникам сделки оценить баланс нефтяного рынка во втором полугодии более надежно. Тем не менее мы не исключаем того, что любой исход торговых переговоров между США и Китаем будет на стороне продления сделки ОПЕК+. В первом случае, если участники торгового конфликта придут к временному перемирию, то критические угрозы росту мирового спроса на нефть в большей мере останутся нереализованными. Полагаем, что рост мирового спроса в этом случае за 2019 год составит порядка 1,1-1,3 млн барр./сутки. В таких условиях продление сделки ОПЕК+ позволит нефтяным ценам восстановиться до уровней 70$ с возможными попытками дискретного роста в диапазон 75-77$".

С другой стороны, если США и Китай продолжат усиливать взаимное торговое давление, то деструктивное влияние на их экономики также продолжит нарастать, полагает аналитик "БКС Премьер". Данный формат влияния на экономики двух крупнейших в мире потребителей нефти неминуемо будет транслироваться и в подавленность конъюнктуры мирового спроса на энергоноситель. Если предположить, что второе полугодие 2019 года будет характеризоваться подавленным спросом на нефть, то сворачивание сделки ОПЕК+ или ослабление квот сокращения добычи может в очередной раз сформировать масштабный навес со стороны предложения и вернуть мировые запасы сырья к активному росту, чситает Антон Покатович. В этом случае нефтяные цены могут "провалиться" к уровням 40-50$, что усилит и без того растущее на фоне торгового конфликта давление на экономики нефтеэкспортеров. При этом комфортная цена для "локомотивов" ОПЕК+ находится в диапазоне $65-75.

"По нашему мнению, в случае продления ОПЕК+ до конца 2019 года без изменений текущих объемов квот сделки в перспективе 1-2 месяцев нефтяные цены вернутся на уровни 70$ и выше. В случае если этим летом и во втором полугодии в целом мировая экономика не встретится с негативным шоком со стороны торгового конфликта США и Китая, мы ожидаем формирования дефицита на нефтяном рынке, средний объем которого может превышать отметку в 1 млн барр. /сутки в период II-III кв. В таких условиях полагаем, что цены могут осуществить попытку временного роста к отметкам 75-77$ в этой перспективе с возвращением к уровням вблизи 70-73$ к завершению 2019 года", - резюмирует эксперт "БКС Премьер".